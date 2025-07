Kena Mobile lancia la bomba: 200 giga a 5,99 € e 2 mesi gratis

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta che non puoi assolutamente farti scappare. A soli 5,99 euro al mese puoi avere 200 giga con Ricarica Automatica, minuti illimitati e 200 SMS, con attivazione e consegna gratuita e soprattutto i primi due rinnovi completamente gratis. Una promozione che è riservata ai clienti Iliad, Coopvoce e Digi Mobile che decidono di passare il loro numero a Kena: ma ce n’è davvero per tutti.

Infatti, per i clienti Iliad, Fastweb, Ho, altri operatori virtuali o semplicemente per chi attiva un nuovo numero a soli 6,99 euro al mese, e con il primo rinnovo gratuito, si possono avere ben 230 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS. Ancora, sempre gli stessi possono richiedere una ulteriore offerta a 9,99 euro al mese che passa i giga a disposizione da 230 a 330.

Infine, un’offerta anche per chi viene da Vodafone, WindTre, Very Mobile e TIM: 200 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a soli 11,99 euro al mese.

In tutti i casi è prevista l’attivazione della SIM a costo zero e la consegna a casa senza costi aggiuntivi. Con Kena avrai la massima copertura del 99% della popolazione grazie alla rete TIM navigando fino a 60 Mbps in 4G. Potrai gestire la tua offerta direttamente dall’app Kena Mobile con cui potrai verificare e ricaricare il credito, gestire eventuali ulteriori offerte e molto altro ancora.

L’attivazione è facile e veloce, avviene interamente online con SPID e video selfie e a quel punto non dovrai far altro che attendere la consegna della SIM.