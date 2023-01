Kena Mobile lancia le offerte Star: ecco i dettagli

Kena Mobile lancia le offerte Star, una serie di promozioni per cui è previsto un costo di attivazione.

La maggior parte di queste promo ha il medesimo prezzo: 4,99 euro. Soltanto una, ossia Kena Dati Promo 300GB Star, ha un costo di attivazione pari a 9,99 euro.

Al prezzo di attivazione va aggiunto il costo anticipato del primo mese di offerta.

Le offerte Star nei dettagli

Per quanto riguarda la linea delle offerte Star, si inizia dalla più economica: Kena a 6,99 euro al mese, da sottoscrivere accedendo QUI.

Questo profilo tariffario prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 GB di traffico dati in 4G.

Aggiungendo 1 euro in più al mese, si può optare per Kena a 7,99 euro, sempre con minuti illimitati e 500 SMS, ma con 150 GB di traffico dati anziché 100 GB.

Chi vorrebbe qualcosa in più in termini di Giga al mese, può optare per l’offerta Kena a 9,99 euro al mese, dove i GB sono 230 e gli SMS 1000.

Le altre promo di Kena Mobile

Le offerte di Kena descritte sopra sono per chi proviene da Iliad e da una serie di operatori virtuali. Invece, chi proviene da TIM, Vodafone e WindTre, deve sottoscrivere le seguenti offerte:

Kena a 11,99 euro al mese , con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G .

, con verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e . Kena a 12,99 euro al mese, sempre con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1000 SMS, ma con 150 GB di traffico dati in 4G.

Infine, chi desidera avere a disposizione un bel po’ di Giga rinunciando alle chiamate e agli SMS, può sottoscrivere Kena Dati Promo 300GB a 11,99 euro al mese, offerta solo dati e riservata ai nuovi numeri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.