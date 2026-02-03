Kena Mobile: l'offerta 5G per San Valentino da 5,99 euro al mese

L’offerta San Valentino di Kena Mobile è di quelle da cogliere al volo: con soli 5,99 euro al mese puoi avere 300 giga con navigazione in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. I costi di attivazione sono gratuiti, così come la consegna della SIM e hai anche la possibilità di richiedere una eSIM per poter sfruttare subito la tua offerta.

La promozione è riservata ai clienti che provengono da Iliad, Coopvoce, altri operatori virtuali o semplicemente a chi attiva un nuovo numero. Il supporto al 5G, nelle aree coperte e con gli smartphone compatibili, assicura una velocità di navigazione fino a 250 Mbps, con una copertura del 99% della popolazione grazie alla rete TIM.

E poi ci sono appunto i minuti illimitati e i 200 SMS a rendere l’offerta ancora più completa e conveniente. L’attivazione è questione di pochi attimi online, specie se scegli l’innovativo formato eSIM, una SIM digitale che si installa direttamente sul tuo smartphone senza sostituire quella fisica tradizionale.

Per gestire la tua linea farai uso infine dell’app Kena, dalla quale potrai verificare il credito, giga e minuti residui, scoprire nuove offerte a te riservate e ricaricare quando vuoi.