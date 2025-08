Kena Mobile, l'offerta più conveniente scade fra poco: con 5,99€ al mese hai tutto

Hai ancora pochissime ore per attivare la promozione Kena Mobile più conveniente che ci sia: solo 5,99 euro al mese per avere fino a 200 Giga in 5G, minuti illimitati, 200 SMS e i primi due mesi gratuiti. Un’occasione da cogliere al volo, ma disponibile soltanto fino al 7 agosto. Il prezzo promozionale è limitato agli utenti provenienti da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile, oltre a chi richiede un nuovo numero. Attiva Kena Mobile online in pochi minuti!

Kena Mobile a 5,99€: ecco cosa include l’offerta

L’offerta proposta da Kena Mobile è pensata per chi vuole tanti Giga con la massima velocità, senza costi nascosti né vincoli. La tariffa, dal costo di appena 5,99 euro al mese, include:

Fino a 200 Giga al mese in 5G

al mese in 5G Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 200 SMS ogni mese

ogni mese Attivazione, SIM e spedizione gratuite

Chi sceglie Kena potrà contare su una copertura del 99% sul territorio italiano, grazie alla rete TIM, e sulla velocità del 5G per navigare fino a 250 Mbps. Attivando la promozione, i primi due mesi sono gratuiti; inoltre, con la ricarica automatica, ottieni 100 Giga extra ogni mese, per un totale di 200 Giga.

Puoi gestire l’offerta in completa autonomia grazie all’app Kena, che ti permette di controllare: credito, consumi, effettuare ricariche e gestire fino a 7 linee. E se finisci i Giga prima del mese, puoi usare il servizio RESTART per anticipare il rinnovo dell’offerta, mantenendo il solito costo.

Attivare una nuova SIM Kena, oppure trasferire il proprio numero da uno degli operatori virtuali selezionati, è semplice oltre che veloce: puoi farlo direttamente online, con riconoscimento tramite SPID o video selfie. La promozione Kena Mobile offre, a 5,99 euro, un pacchetto completo tra i più convenienti: hai tempo fino al 7 agosto per attivarla.