Kena Mobile offre una delle migliori proposte per passare al 5G

I clienti Iliad, ho. Moile, Poste Mobile, Lyca Mobile, CoopVoce, Digi e altri che stanno valutando una nuova offerta 5G potrebbero prendere in considerazione l’allettante proposta di Kena Mobile, operatore MVNO che si appoggia alla rete TIM: 200 Giga in 5G più minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese, con i primi due mesi gratuiti. Non sono previsti costi nemmeno per l’attivazione dell’offerta né per la SIM e la sua consegna.

I 200 Giga su rete 5G TIM sono disponibili attivando il servizio di ricarica automatica. In caso contrario l’offerta di Kena mette a disposizione 100 Giga, sempre in 5G, sfruttando una delle reti migliori sia a livello di copertura che stabilità del segnale.

I dettagli dell’offerta 5G da 5,99 euro al mese di Kena Mobile

Per prima cosa confermiamo che l’offerta di Kena Mobile prevede 200 Giga invece di 100 Giga se in fase di acquisto si attiva il servizio di ricarica automatica. Oltre ai 200 Giga in 5G sono poi inclusi i minuti illimitati e l’invio di 200 SMS, il tutto al costo di 5,99 euro al mese e con i primi due mesi gratis.

L’offerta comprende anche 8 Giga al mese per navigare in Internet nei Paesi dell’Unione europea senza pagare gli esorbitanti costi del roaming. Si tratta di un quantitativo di Giga più che sufficiente per restare connessi senza problemi durante una vacanza all’estero in Ue di circa una settimana.

Kena offre poi un’ampia gamma di servizi, tra cui spicca la funzione Restart. Quest’ultima consente di anticipare il rinnovo dei contenuti dell’offerta per avere di nuovo a disposizione Giga, SMS e minuti previsti dall’offerta senza costi aggiuntivi: se ad esempio l’addebito è previsto il 15 ottobre ma si sceglie di utilizzare Restart il giorno 10, i successivi rinnovi saranno riprogrammati il 10 di ogni mese.