 Kena Mobile rinnova l'offerta: 300 giga in 5G su rete TIM a 5,99 euro al mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Kena Mobile rinnova l'offerta: 300 giga in 5G su rete TIM a 5,99 euro al mese

Con minuti illimitati, 200 SMS e una copertura pressoché totale.
Kena Mobile rinnova l'offerta: 300 giga in 5G su rete TIM a 5,99 euro al mese
Telecomunicazioni 5g
Con minuti illimitati, 200 SMS e una copertura pressoché totale.

Kena Mobile rilancia la sua offerta speciale a 5,99 euro al mese: a un prezzo bassissimo potrai avere un bundle ricchissimo che include 300 giga di dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. L’offerta è riservata a chi proviene da un altro operatore virtuale o decide di attivare un nuovo numero.

Attiva l’offerta Kena Mobile

Kena Mobile offerta che conviene

Kena Mobile è un operatore virtuale che si appoggia su rete TIM: quindi avrai una copertura del 99% della popolazione italiana e, quando sei connesso in 5G, potrai raggiungere velocità di navigazione fino a 250 Mbps.

Scegliendo Kena avrai la garanzia di un piano con zero costi extra, un’offerta chiara, senza sorprese e senza penali in caso di disattivazione o se decidi di passare a un altro gestire. L’attivazione è immediata: basta un video selfie o l’identità digitale SPID con la quale puoi richiedere direttamente una eSIM, una SIM virtuale praticamente subito pronta da usare e da installare sul tuo smartphone senza attendere la spedizione di quella fisica.

Attiva l’offerta Kena Mobile

La gestione è infine autonoma grazie all’apposita app Kena Mobile, da cui potrai verificare e ricaricare il credito, controllare le soglie di consumo e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tanti Giga in 5G su rete TIM con un prezzo super low cost: ecco come fare

Tanti Giga in 5G su rete TIM con un prezzo super low cost: ecco come fare
300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese: la nuova super offerta Kena Mobile

300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese: la nuova super offerta Kena Mobile
Passa a Kena con le offerte 5G di febbraio 2026: ecco le promo disponibili oggi

Passa a Kena con le offerte 5G di febbraio 2026: ecco le promo disponibili oggi
Passa a Iliad: ecco come ottenere fino a 500 GB a meno di 10 euro al mese

Passa a Iliad: ecco come ottenere fino a 500 GB a meno di 10 euro al mese
Tanti Giga in 5G su rete TIM con un prezzo super low cost: ecco come fare

Tanti Giga in 5G su rete TIM con un prezzo super low cost: ecco come fare
300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese: la nuova super offerta Kena Mobile

300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese: la nuova super offerta Kena Mobile
Passa a Kena con le offerte 5G di febbraio 2026: ecco le promo disponibili oggi

Passa a Kena con le offerte 5G di febbraio 2026: ecco le promo disponibili oggi
Passa a Iliad: ecco come ottenere fino a 500 GB a meno di 10 euro al mese

Passa a Iliad: ecco come ottenere fino a 500 GB a meno di 10 euro al mese
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
25 feb 2026
Link copiato negli appunti