Kena Mobile rinnova l'offerta: 300 giga in 5G su rete TIM a 5,99 euro al mese

Kena Mobile rilancia la sua offerta speciale a 5,99 euro al mese: a un prezzo bassissimo potrai avere un bundle ricchissimo che include 300 giga di dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. L’offerta è riservata a chi proviene da un altro operatore virtuale o decide di attivare un nuovo numero.

Kena Mobile è un operatore virtuale che si appoggia su rete TIM: quindi avrai una copertura del 99% della popolazione italiana e, quando sei connesso in 5G, potrai raggiungere velocità di navigazione fino a 250 Mbps.

Scegliendo Kena avrai la garanzia di un piano con zero costi extra, un’offerta chiara, senza sorprese e senza penali in caso di disattivazione o se decidi di passare a un altro gestire. L’attivazione è immediata: basta un video selfie o l’identità digitale SPID con la quale puoi richiedere direttamente una eSIM, una SIM virtuale praticamente subito pronta da usare e da installare sul tuo smartphone senza attendere la spedizione di quella fisica.

La gestione è infine autonoma grazie all’apposita app Kena Mobile, da cui potrai verificare e ricaricare il credito, controllare le soglie di consumo e molto altro ancora.