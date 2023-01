Kena Mobile: scopri come avere 180 Giga a 6,99€

Oggi vediamo come ottenere fino a 180 Giga di traffico internet con l’offerta di Kena Mobile a meno di 7 euro al mese. Il meccanismo che aggiunge alla tariffa da 130 Giga ben 50GB di internet al mese è davvero molto semplice. Basterà infatti attivare il servizio di Ricarica Automatica.

Kena Mobile: ottieni fino a 180 Giga

L’offerta telefonica di quest’oggi comprende di base 130 Giga di traffico dati in 4G (i 50 aggiuntivi si attivano con la Ricarica Automatica), minuti senza limiti di chiamate verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali e 500 SMS sempre verso qualsiasi gestore. Il bundle internet è disponibile con alcune limitazioni di velocità. Nello specifico, è possibile navigare fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Tutto questo a soli 6,99 euro ogni mese, senza vincoli di durata contrattuale e con il prezzo che rimane bloccato per sempre.

Inoltre, nel canone mensile inferiore ai 7 euro al mese troviamo anche ben 7 Giga di traffico internet da utilizzare ogni mese in roaming su tutto il suolo europeo.

Questa promozione è attivabile in portabilità solo passando da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu. In alternativa, la medesima promozione è attivabile anche per chi intende attivare un nuovo numero.

Costi ed altro

Questa offerta telefonica low-cost del second brand di TIM è disponibile solo ONLINE con ATTIVAZIONE GRATIS solo per le richieste portate a termine entro il 24 Gennaio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.