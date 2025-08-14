 Kena Mobile: scopri la maxi offerta per chi arriva da Iliad e altri virtuali
Scopri la nuova offerta Kena Mobile riservata ai clienti Iliad, CoopVoce e altri operatori virtuali. 350 giga in 5G a soli 7,99 euro al mese.
Telecomunicazioni
Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta riservata ai clienti Iliad, CoopVoce, di altri operatori virtuali o per chi semplicemente decide di attivare un nuovo numero. Con soli 7,99 euro al mese avrai infatti ben 350 giga di internet anche in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS inclusi. L’attivazione è semplice e veloce e puoi farla interamente online.

Offerta Kena Mobile per clienti Iliad

I dettagli dell’offerta

Si tratta di una delle proposte più interessanti sul mercato. Pensata per chi arriva da Iliad, CoopVoce, altri operatori virtuali o attiva un nuovo numero, offre quindi 350 giga, minuti illimitati e 200 SMS a soli 7,99 euro al mese, con attivazione gratuita (invece di 2 euro) se si forniscono i consensi pubblicitari.

I 350 giga sono validi se attivi anche la ricarica automatica, così ti liberi dal pensiero di dover ricaricare la tua scheda per rinnovare l’offerta ogni mese. La copertura è invece garantita per il 99% della popolazione grazie alla rete TIM, con una velocità che arriva fino a 250 Mbps in 5G (sui dispositivi compatibili).

Dall’app Kena Mobile potrai gestire la tua offerta con un click: controllare il traffico, ricaricare, monitorare più linee e accedere a servizi utili in modo intuitivo. Per attivare la SIM in pochi minuti puoi farlo direttamente online con SPID e Video Selfie oppure scegliere la eSIM per una procedura ancora più rapida e digitale.

Con questa offerta avrai un piano chiaro, senza costi nascosti, dalla libertà totale e zero penali. Attivala adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
14 ago 2025
