Kena Mobile: scopri la maxi offerta per chi arriva da Iliad e altri virtuali

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta riservata ai clienti Iliad, CoopVoce, di altri operatori virtuali o per chi semplicemente decide di attivare un nuovo numero. Con soli 7,99 euro al mese avrai infatti ben 350 giga di internet anche in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS inclusi. L’attivazione è semplice e veloce e puoi farla interamente online.

I dettagli dell’offerta

Si tratta di una delle proposte più interessanti sul mercato. Pensata per chi arriva da Iliad, CoopVoce, altri operatori virtuali o attiva un nuovo numero, offre quindi 350 giga, minuti illimitati e 200 SMS a soli 7,99 euro al mese, con attivazione gratuita (invece di 2 euro) se si forniscono i consensi pubblicitari.

I 350 giga sono validi se attivi anche la ricarica automatica, così ti liberi dal pensiero di dover ricaricare la tua scheda per rinnovare l’offerta ogni mese. La copertura è invece garantita per il 99% della popolazione grazie alla rete TIM, con una velocità che arriva fino a 250 Mbps in 5G (sui dispositivi compatibili).

Dall’app Kena Mobile potrai gestire la tua offerta con un click: controllare il traffico, ricaricare, monitorare più linee e accedere a servizi utili in modo intuitivo. Per attivare la SIM in pochi minuti puoi farlo direttamente online con SPID e Video Selfie oppure scegliere la eSIM per una procedura ancora più rapida e digitale.

Con questa offerta avrai un piano chiaro, senza costi nascosti, dalla libertà totale e zero penali. Attivala adesso.