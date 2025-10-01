Kena Mobile si prende la scena: 200 Giga in 5G a 5,99€ al mese per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi

Tra le migliori offerte di portabilità di questo inizio ottobre segnaliamo la proposta di Kena Mobile: i clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile che scelgono di portare il proprio numero in Kena, possono attivare l’offerta da 5,99 euro al mese che include 200 Giga in 5G su rete TIM, chiamate illimitate e i primi due mesi di offerta gratis. Gratuita è anche l’attivazione della SIM.

Inoltre, acquistando l’offerta di Kena Mobile entro il 13 ottobre, si ha diritto al 5G fino a 250 Mbps, per una maggiore velocità di connessione e upload rispetto a molti altri operatori di telefonia mobile virtuale (MVNO).

Passa a Kena: ecco l’offerta di portabilità per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile

Con 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile si hanno minuti illimitati di chiamate verso tutti i fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i mobili e 200 Giga di Internet su rete 5G TIM, al prezzo di 5,99 euro al mese. I 200 Giga sono riscattabili mediante l’attivazione del servizio di ricarica automatico, altrimenti l’offerta mette a disposizione 100 Giga.

Inoltre, per quanti viaggiano all’estero, ci sono anche 8 Giga dedicati per navigare in Europa e non andare incontro così agli esorbitanti costi del roaming. Tra le altre cose, la SIM Kena è abilitata al servizio dati 5G: a questo proposito, ricordiamo che il 5G è disponibile solo sui dispositivi 5G e nelle aree coperte dalla rete 5G di TIM.

A tutto questo, infine, si aggiunge la funzionalità Restart, che permette di anticipare il rinnovo dell’offerta per avere di nuovo a disposizione minuti, SMS e Giga previsti dall’offerta. L’opzione non prevede costi.

L’offerta di portabilità targata Kena, che consente di avere 200 Giga su rete 5G TIM ad una velocità massima di 250 Mbps a 5,99 euro al mese, è valida fino al 13 ottobre 2025.