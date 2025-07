Kena Mobile: solo vantaggi e trasparenza a lungo termine da 5,99€

Se sei stanco di offerte telefoniche che promettono trasparenza ma poi nascondono costi imprevisti, è il momento di valutare un’alternativa concreta. Kena Mobile propone una promozione pensata per chi non vuole più sorprese in bolletta: tutto incluso a 5,99€ al mese, senza vincoli, spese extra o complicazioni.

Una tariffa semplice e completa, senza sorprese

Con meno di 6 euro al mese, hai accesso a una delle offerte più equilibrate attualmente sul mercato. La proposta include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

SMS illimitati

200GB di traffico internet se attivi la ricarica automatica (100GB senza)

Connessione 4G fino a 60 Mbps

VoLTE incluso , per una qualità superiore nelle chiamate

8GB di traffico in roaming UE, per navigare anche all’estero

Il primo mese è gratuito e non è previsto alcun costo di attivazione se si accettano i consensi commerciali. L’offerta è senza vincoli: puoi disdire in qualsiasi momento, senza penali o clausole contrattuali. Ciò che distingue davvero questa promozione è l’assenza di costi nascosti. Non ci sono rincari improvvisi, servizi aggiuntivi non richiesti o condizioni da leggere con attenzione tra le righe. Il prezzo mensile è fisso e chiaro: paghi 5,99€, e hai tutto quello che ti serve. È una scelta adatta anche a chi deve gestire più linee familiari: un costo contenuto, nessuna gestione complicata e una copertura affidabile per ogni esigenza quotidiana. Puoi attivare l’offerta direttamente online con SPID, video selfie, corriere o tramite tabaccherie convenzionate. L’iniziativa è riservata ai nuovi clienti Kena o a chi proviene da operatori come Iliad, ho., PosteMobile e altri gestori virtuali. Con Kena Mobile metti fine a offerte poco trasparenti, costi imprevisti e condizioni confuse. A 5,99€ al mese, hai una linea mobile affidabile, completa e senza sorprese. Visita il sito ufficiale e attiva subito l’offerta: risparmiare può essere semplice, se scegli il gestore giusto.