Kena Mobile: tanti Giga in 5G da 5,99 euro al mese con le offerte di agosto 2025

È il momento giusto per passare a Kena Mobile: l’operatore virtuale di TIM ora propone il 5G e mette a disposizione dei nuovi clienti diverse tariffe molto interessanti, a partire da 5,99 euro al mese. Tutte le offerte sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Kena, disponibile premendo sul box qui di sotto.

Passa a Kena: ecco le offerte di agosto 2025

Kena Mobile mette a disposizione dei nuovi clienti diverse opzioni. La prima è Kena 5,99 che include:

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 4G e 5G

Il costo è di 5,99 euro al mese con 2 mesi gratis e l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

C’è poi Kena 7,99 che propone:

minuti illimitati e 200 SMS

350 GB in 4G e 5G

Il costo è di 7,99 euro al mese e l’offerta è attivabile richiedendo la portabilità da Iliad o da diversi operatori virtuali. C’è anche la possibilità di richiedere un nuovo numero.

Ad arricchire le offerte c’è Kena 9,99 che si caratterizza per:

minuti illimitati e 200 SMS

450 GB in 4G e 5G

Il costo è di 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da diversi operatori virtuali oppure richiedendo un nuovo numero.

Kena propone anche Kena 11,99 che include:

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 4G e 5G

In questo caso, il canone è di 11,99 euro al mese e l’offerta è disponibile solo con portabilità da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e TIM. Richiedendo l’offerta per un nuovo numero, invece, il costo non cambia ma i Giga raddoppiano, arrivando a 600 GB.

A disposizione degli utenti c’è anche il Pack 6 mesi con un costo di 29,99 euro per 6 mesi e con minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G ogni mese. L’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da diversi operatori virtuali oppure richiedendo un nuovo numero.