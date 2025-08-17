 Kena Mobile: tanti Giga in 5G da 5,99 euro al mese con le offerte di agosto 2025
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Kena Mobile: tanti Giga in 5G da 5,99 euro al mese con le offerte di agosto 2025

Con le offerte 5G di Kena è possibile attivare soluzioni convenienti e con tanti Giga a partire da 5,99 euro al mese: ecco le promozionei.
Kena Mobile: tanti Giga in 5G da 5,99 euro al mese con le offerte di agosto 2025
Telecomunicazioni 5g
Con le offerte 5G di Kena è possibile attivare soluzioni convenienti e con tanti Giga a partire da 5,99 euro al mese: ecco le promozionei.

È il momento giusto per passare a Kena Mobile: l’operatore virtuale di TIM ora propone il 5G e mette a disposizione dei nuovi clienti diverse tariffe molto interessanti, a partire da 5,99 euro al mese. Tutte le offerte sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Kena, disponibile premendo sul box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte Kena

Passa a Kena: ecco le offerte di agosto 2025

Kena Mobile mette a disposizione dei nuovi clienti diverse opzioni. La prima è Kena 5,99 che include:

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 200 GB in 4G e 5G

Il costo è di 5,99 euro al mese con 2 mesi gratis e l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

C’è poi Kena 7,99 che propone:

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 350 GB in 4G e 5G

Il costo è di 7,99 euro al mese e l’offerta è attivabile richiedendo la portabilità da Iliad o da diversi operatori virtuali. C’è anche la possibilità di richiedere un nuovo numero.

Ad arricchire le offerte c’è Kena 9,99 che si caratterizza per:

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 450 GB in 4G e 5G

Il costo è di 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da diversi operatori virtuali oppure richiedendo un nuovo numero.

Kena propone anche Kena 11,99 che include:

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 300 GB in 4G e 5G

In questo caso, il canone è di 11,99 euro al mese e l’offerta è disponibile solo con portabilità da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e TIM. Richiedendo l’offerta per un nuovo numero, invece, il costo non cambia ma i Giga raddoppiano, arrivando a 600 GB.

A disposizione degli utenti c’è anche il Pack 6 mesi con un costo di 29,99 euro per 6 mesi e con minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G ogni mese. L’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da diversi operatori virtuali oppure richiedendo un nuovo numero.

Accedi qui alle offerte Kena

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Fino a 200 Giga in 5G, a 5,99€ al mese: la promo Kena Mobile sorprende tutti

Fino a 200 Giga in 5G, a 5,99€ al mese: la promo Kena Mobile sorprende tutti
Tutte le offerte di Iliad per l'estate 2025: fai incetta di GIGA!

Tutte le offerte di Iliad per l'estate 2025: fai incetta di GIGA!
Addio tariffe extra: naviga ovunque con la eSIM di Saily

Addio tariffe extra: naviga ovunque con la eSIM di Saily
Kena Mobile: scopri la maxi offerta per chi arriva da Iliad e altri virtuali

Kena Mobile: scopri la maxi offerta per chi arriva da Iliad e altri virtuali
Fino a 200 Giga in 5G, a 5,99€ al mese: la promo Kena Mobile sorprende tutti

Fino a 200 Giga in 5G, a 5,99€ al mese: la promo Kena Mobile sorprende tutti
Tutte le offerte di Iliad per l'estate 2025: fai incetta di GIGA!

Tutte le offerte di Iliad per l'estate 2025: fai incetta di GIGA!
Addio tariffe extra: naviga ovunque con la eSIM di Saily

Addio tariffe extra: naviga ovunque con la eSIM di Saily
Kena Mobile: scopri la maxi offerta per chi arriva da Iliad e altri virtuali

Kena Mobile: scopri la maxi offerta per chi arriva da Iliad e altri virtuali
Davide Raia
Pubblicato il
17 ago 2025
Link copiato negli appunti