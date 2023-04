Kena Mobile ti offre 130 GB a meno di 7 euro al mese: approfitta ora

Sperimenta una velocità di Internet mai vista prima (fino a 60 Mbps) navigando sulla rete 4G di Tim con a disposizione 130 GB al mese.

Tutto questo è per gentile concessione di Kena Mobile. Potrai goderti una copertura nazionale quasi totale (fino al 99%).

Attiva subito online la tariffa di Kena Mobile nella pagina ufficiale per ottenere ogni mese minuti illimitati, SMS illimitati e tanti giga di traffico dati, il tutto a meno di 7 euro al mese.

Che tu stia passando da operatori specifici tramite la portabilità o desideri attivare un nuovo numero, Kena soddisfa entrambe le esigenze. Devi soltanto dare un’occhiata a Kena 6.99 130GB Star cliccando sul link qui sotto.

A meno di 7 euro al mese, Kena ti offre 130 GB di traffico dati

Attivando online la promozione Kena 6.99 130GB STAR puoi sottoscrivere un pacchetto mobile che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, oltre a 500 SMS verso tutti i numeri di cellulari.

Inoltre, riceverai 130 GB di traffico dati in 4G (con 7 GB disponibili per navigare in Europa) a soli 6,99 euro al mese.

Se attivi il Servizio di Ricarica Automatica entro il 14 giugno, ti verranno aggiunti al tuo piano 50 giga al mese senza costi aggiuntivi (a partire dal primo rinnovo). Il costo di attivazione è di 4,99 euro e la SIM card è gratuita.

Questa particolare offerta è disponibile per i nuovi abbonati Kena Mobile e per coloro che trasferiscono il proprio numero attuale da uno dei diversi operatori, tra cui Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile , Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Se rientri in uno di questi gestori oppure vuoi attivare un nuovo numero di telefono, clicca sul link qui sotto:

La rete 4G di Kena supporta Voice over 4G (VoLTE), ma solo su dispositivi abilitati per questa tipologia di connessione.

Tutti i piani di Kena sono dotati di dati 4G, disponibili in incrementi di 1K e con velocità di download fino a 60 Mbps e velocità di upload fino a 30 Mbps.

Le tariffe sono trasparenti e non hanno costi nascosti, né ci sono vincoli di tempo. Se il credito della tua SIM è sufficiente, ogni piano si rinnova automaticamente mensilmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.