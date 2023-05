Kena Mobile TOP: 130 GB al mese a un prezzo bassissimo, approfitta ora

Se non sai a quale operatore mobile affidare la tua connessione dati, puoi attivare online le offerte di Kena Mobile con cui avrai 130 GB al mese, minuti illimitati e SMS a un prezzo veramente basso.

La copertura di Kena raggiunge oltre il 99% della popolazione e ti consente di navigare sulla rete 4G di Tim a una velocità massima di 60 Mbps.

Puoi sottoscrivere le sue tariffe se provieni da determinati operatori e vuoi mantenere il tuo numero, oppure se desideri attivare una nuova linea mobile.

Ti consigliamo di optare per la promozione Kena 6,99 130GB Star, che analizzeremo nei dettagli.

Con la promo Kena hai 130 GB al mese per navigare in mobilità

Se aderisci online alla promozione Kena 6,99 130GB Start, avrai incluso nel tuo piano mensile minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri mobili e 130 GB al mese di traffico dati in 4G (7 per navigare in Europa) al prezzo di 6,99 euro.

Inoltre, se decidi di attivare il Servizio di Ricarica Automatica entro il 14 giugno, potrai aggiungere altri 50 gigabyte al mese alla tua offerta senza costi aggiuntivi. Per attivare l’offerta dovrai pagare 4,99 euro, mentre il costo della SIM è gratuito.

La promo è valida per i nuovi numeri e per coloro che passano a Kena mantenendo il loro numero da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Se vuoi attivare subito l’offerta, clicca sul link sottostante:

Questa offerta Kena Mobile, insieme a tutte le altre, ti permette di navigare in 4G a scatti anticipati di 1K.

La velocità massima raggiungibile in download è di 60 Mbps, mentre in upload è di 30 Mbps.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.