Il Black Friday Kena in 5G è in grande stile: ecco l'offerta da 4,99 euro

Il Black Friday è contagioso, letteralmente, tanto che le offerte si susseguono a ritmo infernale. Tra le più interessanti del giorno in ambito mobile si annovera l’offerta del Black Friday Kena in 5G: 4,99 euro al mese per 100 Giga in 5G, più minuti illimitati e 200 SMS.

L’offerta si rivolge ai clienti Iliad, CoopVoce, LycaMobile, 1 Mobile e altri MVNO: l’attivazione è gratuita, così come la SIM e la consegna. Il termine ultimo per aderire alla promo scade alle ore 23:59 del 3 dicembre.

Cosa include l’offerta 4,99 100 GB Limited Ed. 5G

La nuova offerta a tempo limitato di Kena Mobile per il Black Friday prevede 100 Giga di Internet 5G, minuti illimitati di chiamate verso i numeri fissi e mobili, più 200 SMS verso tutti i mobili. Inclusi vi sono anche 7 Giga per navigare in Europa senza dover affrontare i costi del roaming.

Ricordiamo che Kena si appoggia alla rete TIM. Nello specifico, l’offerta 5G del Black Friday consente di navigare a una velocità massima di 250 Mbps, mentre la velocità in upload per il caricamento dei file raggiunge i 75 Mbps. All’estero la velocità di connessione dipende dalla rete degli operatori con cui TIM vanta accordi riferiti al roaming.

Nell’eventualità dovessero terminare i Giga o i minuti inclusi nell’offerta, Kena offre la funzionalità Restart, tramite la quale è possibile anticipare il rinnovo per ottenere nuovamente tutti i Giga e i minuti. Il rinnovo non presenta costi aggiuntivi: l’unica differenza è che il rinnovo successivo avverrà un mese dopo rispetto al giorno in cui si sceglie di utilizzare Restart.

Al momento dell’acquisto, il totale in carrello è pari a 5 euro: di questi 4,99 euro sono per l’offerta 4,99 100 GB Limited Ed. 5G più 0,01 euro per la prima ricarica. Per quanto riguarda invece l’attivazione, confermiamo di nuovo che quest’ultima è gratuita.