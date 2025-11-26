 Il Black Friday Kena in 5G è in grande stile: ecco l'offerta da 4,99 euro
Il Black Friday Kena in 5G è in grande stile: ecco l'offerta da 4,99 euro

I dettagli dell'offerta di Kena Mobile nell'ambito della promozione del Black Friday in 5G: scade il 3 dicembre.
Il Black Friday Kena in 5G è in grande stile: ecco l'offerta da 4,99 euro
Telecomunicazioni 5g
I dettagli dell'offerta di Kena Mobile nell'ambito della promozione del Black Friday in 5G: scade il 3 dicembre.
Kena Mobile

Il Black Friday è contagioso, letteralmente, tanto che le offerte si susseguono a ritmo infernale. Tra le più interessanti del giorno in ambito mobile si annovera l’offerta del Black Friday Kena in 5G: 4,99 euro al mese per 100 Giga in 5G, più minuti illimitati e 200 SMS.

L’offerta si rivolge ai clienti Iliad, CoopVoce, LycaMobile, 1 Mobile e altri MVNO: l’attivazione è gratuita, così come la SIM e la consegna. Il termine ultimo per aderire alla promo scade alle ore 23:59 del 3 dicembre.

kena offerta 5g black friday

Cosa include l’offerta 4,99 100 GB Limited Ed. 5G

La nuova offerta a tempo limitato di Kena Mobile per il Black Friday prevede 100 Giga di Internet 5G, minuti illimitati di chiamate verso i numeri fissi e mobili, più 200 SMS verso tutti i mobili. Inclusi vi sono anche 7 Giga per navigare in Europa senza dover affrontare i costi del roaming.

Ricordiamo che Kena si appoggia alla rete TIM. Nello specifico, l’offerta 5G del Black Friday consente di navigare a una velocità massima di 250 Mbps, mentre la velocità in upload per il caricamento dei file raggiunge i 75 Mbps. All’estero la velocità di connessione dipende dalla rete degli operatori con cui TIM vanta accordi riferiti al roaming.

Nell’eventualità dovessero terminare i Giga o i minuti inclusi nell’offerta, Kena offre la funzionalità Restart, tramite la quale è possibile anticipare il rinnovo per ottenere nuovamente tutti i Giga e i minuti. Il rinnovo non presenta costi aggiuntivi: l’unica differenza è che il rinnovo successivo avverrà un mese dopo rispetto al giorno in cui si sceglie di utilizzare Restart.

Al momento dell’acquisto, il totale in carrello è pari a 5 euro: di questi 4,99 euro sono per l’offerta 4,99 100 GB Limited Ed. 5G più 0,01 euro per la prima ricarica. Per quanto riguarda invece l’attivazione, confermiamo di nuovo che quest’ultima è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 nov 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
26 nov 2025
