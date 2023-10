Kena Primo Mese Gratis: 230GB a soli 6,99€ al mese

La PROMO Primo Mese Gratis di Kena ritorna a farsi sentire! Questa volta con 230 Giga di internet complessivi disponibili da subito.

Inoltre, grazie ad una fantastica esclusiva in auge dal 13 Settembre è possibile usufruire di 100 Giga aggiuntivi per 6 mesi ed anche del costo di attivazione completamente gratuito, invece di 4,99 euro. Questa tariffa è sicuramente una delle migliori attualmente disponibili per il suo rapporto prezzo-contenuto.

Kena Primo Mese Gratis: ecco i dettagli della PROMO

La tariffa in questione è disponibile ONLINE sia per chi intende cambiare gestore sia per chi vuole attivare un nuovo numero Kena Mobile. Nello specifico ecco il contenuto:

130 Giga di internet in 4G su rete TIM fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

di internet in 4G su rete TIM fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload +100 Giga per 6 mesi

per 6 mesi Servizio VoLTE gratuito

gratuito Minuti illimitati senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali di qualsiasi operatore

200 SMS verso tutti i numeri mobili italiani

7GB di internet da utilizzare in roaming

Questa offerta è attivabile solo in portabilità da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Coop Voce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Inoltre, incrementare ulteriormente il bundle dati nazionale semplicemente attivando un servizio privo di costi, la Ricarica Automatica. Il traffico aggiuntivo è pari a 50 Giga ogni mese compresi gratuitamente.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto sinora è completamente priva di vincoli. Non sono previsti costi iniziali, questo perché è gratuito anche il primo mese di offerta.

SIM, attivazione e spedizione della Scheda sono anch’esse gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.