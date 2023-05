Kena PROMO 130GB: bomba a 6,99 euro al mese

La nuova PROMO Kena 130GB che vedremo oggi è da poco disponibile ONLINE senza alcun costo iniziale richiesto per l’attivazione della scheda SIM. Inoltre, ora è possibile richiedere suddetta tariffa anche per chi necessita di un nuovo numero.

Kena PROMO 130GB: i dettagli

La promozione offre ben 130 Giga di traffico dati in LTE su rete Telecom Italia con velocità massima raggiungibile che può arrivare massimo a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti e senza alcun scatto alla risposta verso qualsiasi carrier sia mobile che fisso in tutta Italia e 1000 messaggi sempre inclusi verso tutti i gestori mobili. Il tutto per soli 6,99 euro mensili. Inoltre, nel canone mensile ci sono anche 7 Giga di traffico internet da usufruire in roaming.

La promo di oggi è disponibile sia per chi attiva un nuovo numero sia per chi intende passare il proprio da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu Italia, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

L’offerta, inoltre, non prevede vincoli contrattuali di alcun genere ed è una ricaricabile pura.

Costi ed altro

La tariffa in questione è attivabile ONLINE senza dover sostenere alcuna spesa iniziale. Il costo di attivazione e quello relativo alla spedizione della SIM sono completamente a carico del virtuale ex Noverca. In sostanza, è previsto il pagamento solo della prima mensilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.