Kena PROMO: fino a 280GB e primo mese GRATIS

La nuova PROMO Kena a partire da meno di 7 euro al mese è ritornata disponibile con un totale massimo di 280 GIGA ed il primo mese completamente gratuito.

Questa tariffa low-cost è riservata per i clienti che intendono cambiare gestore oppure per coloro i quali necessitano di una nuova scheda SIM.

Kena Mobile oltre al primo mese ti regala anche 100 Giga per 6 mesi oltre ad altri 50GB se attivi il servizio di Ricarica Automatica anche senza obbligo di rinnovo.

Kena PROMO: i dettagli

Partiamo subito dicendo che la tariffa in questione è attivabile ONLINE in portabilità da specifici gestori virtuali. Non è quindi possibile richiedere il passaggio da altri operatori nazionali.

Tra gli operatori in target troviamo: Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Inoltre, la promozione di oggi è attivabile anche per chi intende richiedere un nuovo numero con Kena Mobile con le stesse caratteristiche e gli stessi vantaggi che propone la versione in portabilità.

Ogni mese troviamo:

130 Giga di base con 100GB aggiuntivi per 6 mesi ed ulteriori 50GB con la Ricarica Automatica attiva

di base con per 6 mesi ed ulteriori con la Ricarica Automatica attiva minuti senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in tutta Italia

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in tutta Italia 200 SMS verso qualsiasi gestore mobile

L’offerta include il primo mese gratuito, il costo di attivazione e quello relativo alla spedizione a domicilio della Scheda SIM. Il contributo per attivare la SIM è interamente scontato grazie a questa favolosa iniziativa del gestore virtuale ex Noverca.

