Kena: offerte mobile a partire da 5,99€ al mese

Kena rilancia la propria proposta con una linea di offerte semplici, trasparenti e modulari: tariffe competitive, senza costi extra, con una copertura solida e un’interfaccia utente intuitiva. Grazie all’infrastruttura TIM, la rete 4G di Kena copre oltre il 99% della popolazione, con velocità fino a 60 Mbps. Ma a colpire sono soprattutto le condizioni economiche: per i nuovi numeri e i clienti in arrivo da operatori come Iliad, Fastweb, ho. e altri, le offerte partono da 5,99€ al mese con giga raddoppiati in automatico per chi attiva la ricarica automatica.

Offerte chiare, senza sorprese

Kena propone diverse fasce di prezzo, tutte con un vantaggio comune: il primo mese gratuito, attivazione inclusa (azzerata se si forniscono i consensi commerciali) e nessun costo extra inatteso. I pacchetti si differenziano solo per la quantità di giga inclusi, sempre accompagnati da minuti illimitati e 200 SMS mensili. Ecco uno sguardo più da vicino:

5,99€/mese : 100 GB base + 100 GB extra con ricarica automatica

6,99€/mese : fino a 230 GB totali

7,99€/mese : fino a 250 GB

9,99€/mese : fino a 330 GB

11,99€/mese: per clienti Vodafone, TIM, WindTre e Very, con 200 GB

Chi proviene da operatori più costosi o desidera un nuovo numero può quindi accedere a una tariffa completa, senza vincoli di durata e con la possibilità di cambiare piano in qualsiasi momento tramite l’app ufficiale.

Una gestione smart e autonoma via app

La filosofia di Kena si riflette anche nella gestione delle linee: tutto avviene tramite l’app MyKena, disponibile per iOS e Android, che consente di monitorare credito, consumi, gestire fino a 7 SIM in contemporanea, ricaricare, attivare opzioni aggiuntive e cambiare offerta in autonomia. L’App integra anche il supporto con KenAI, l’assistente virtuale per risolvere problemi tecnici o amministrativi in tempo reale.

Per chi ha poca dimestichezza con i processi digitali, l’attivazione della SIM può avvenire tramite SPID o video selfie, evitando passaggi complicati o visite in negozio.

Servizi extra e flessibilità totale

Tra le funzioni aggiuntive spiccano il servizio Restart, che consente di anticipare il rinnovo dell’offerta mantenendo lo stesso prezzo, e la ricarica automatica, che non solo garantisce continuità al servizio, ma aggiunge 100 GB extra ogni mese senza costi aggiuntivi. Per conoscere l’offerta completa di Kena Mobile clicca qui.