Kena raddoppia i Giga e offre un mese gratis: ecco l'offerta da 5,99€

Se si è alla ricerca di un’offerta mobile dai costi contenuti e con tanti Giga per navigare in 4G, perché magari si abita in una zona non ancora raggiunta dalle nuove reti 5G, tra le migliori proposte c’è quella di Kena, l’operatore virtuale che si appoggia alla rete TIM.

Per chi sceglie di attivare un nuovo numero, oppure per tutti coloro che richiedono la portabilità da Iliad, Fastweb, ho. Mobile e altri operatori, Kena offre 200 Giga in 4G più minuti illimitati e 200 SMS verso tutti a 5,99 euro al mese. La promozione in corso prevede il raddoppio dei Giga (da 100 a 200 Giga) scegliendo il servizio di ricarica automatica, oltre all’attivazione gratuita fornendo i consensi commerciali e un mese in omaggio.

La nuova offerta di Kena

L’offerta di Kena da 5,99 euro al mese include minuti illimitati verso fissi e mobili, 200 SMS e 200 Giga di Internet in 4G con l’opzione Ricarica Automatica attiva. In caso di mancata attivazione del servizio di ricarica, l’offerta prevede 100 Giga. Per quanto riguarda la velocità di navigazione, si arriva a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, valori più che sufficienti per una navigazione ottimale e senza interruzioni.

Sono inoltre inclusi 8 Giga in 4G per navigare in Internet quando si è all’estero, in uno dei Paesi dell’Unione europea. Si tratta di un quantitativo di Giga in grado di coprire le esigenze di quasi tutti i viaggiatori per un viaggio di una settimana circa (calcolando un consumo di circa 1 Giga al giorno, ndr).

L’attuale promozione di Kena si rivolge ai clienti Iliad, Fastweb, ho. Mobile e altri operatori (per la lista completa vi rimandiamo al link qui sotto), oppure a coloro che attivano un nuovo numero. Offerta valida per un periodo di tempo limitato, con attivazione direttamente online.