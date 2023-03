Kena senza limiti con l’offerta ricca di GIGA, ecco quale

Ci sono tanti provider mobile che operano in Italia ma non tutti propongono un’offerta ricca di GIGA. Se hai davvero intenzione di risparmiare, devi passare a Kena Mobile.

L’operatore virtuale è sempre stato low cost, ma questa volta ha veramente esagerato. Appoggiandosi alla rete TIM, tutte le sue offerte si appoggiano allo standard 4G, con la velocità che arriva fino a 60 Mbps.

La copertura? Il 99% del territorio nazionale. Quindi, come vedi, si tratta di un operatore che non lascia scoperta nessuna zona del nostro Paese.

Se attivi online la promo Kena 6,99 euro 130GB Star nella pagina ufficiale, avrai a disposizione mensilmente minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e 130 GB di traffico dati.

Hai due opzioni: mantenere il tuo numero oppure richiedere un nuovo numero. Se opti per la prima, devi prima controllare se il tuo attuale operatore rientra nella promo. Vediamo i dettagli.

Offerta ricca di GIGA con la promo di Kena: i dettagli

Come detto in precedenza, l’offerta ricca di GIGA di Kena Mobile ti consente di navigare sfruttando i 130 GB a tua disposizione, di chiamare illimitatamente a chi vuoi e di inviare 500 SMS al mese verso tutti i numeri degli altri operatori mobile.

Il costo dell’offerta è di 6,99 euro al mese, a cui devi aggiungere il contributo di attivazione pari a 4,99 euro una tantum. La SIM, invece, è gratis.

Ecco gli operatori di provenienza compresi nell’offerta:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.

Per quanto riguarda il resto, la navigazione in 4G prevede scatti anticipati di 1K e raggiunge la velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Per attivare l’offerta clicca sul link qui sotto:

Non ci sono vincoli, costi nascosti e l’offerta si rinnova in automatico a cadenza mensile. Quindi, ti conviene sempre avere a disposizione nella SIM credito sufficiente per il rinnovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.