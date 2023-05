KenaPROMO: 130GB ora con attivazione gratis

Oggi vediamo l’esclusiva KenaPROMO che attualmente viene proposta ONLINE senza alcun costo iniziale. Rispetto alla precedente è gratuito anche il contributo richiesto per la spedizione SIM.

KenaPROMO a 6,99 euro con 130 Giga: ecco i dettagli

L’offerta in questione prevede ben 130 Giga di traffico internet in LTE su rete Telecom Italia con prestazioni di velocità massima raggiungibile stanziata a 60 Mbps in downlad e 30 Mbps in upload, minuti illimitati senza scatti alla risposta verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso in tutta Italia e 1000 messaggi sempre compresi verso tutti i gestori mobili. Tutto questo per un prezzo di soli 6,99 euro ogni mese. Nel costo mensile ci sono anche ben 7GB di traffico internet da utilizzare in tutta Europa senza costi aggiuntivi ogni mese.

Questa offerta telefonica è disponibile online sia per chi intende richiedere un nuovo numero sia per chi vuole passare da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu Italia, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

La promozione, inoltre, non possiede alcun vincolo contrattuale e prevede il rinnovo mensile su credito residuo.

Costi ed altro

Questa tariffa è disponibile ONLINE senza costi iniziali. Kena ha deciso di eliminare i 4,99 euro richiesti per l’attivazione con questa nuova versione. In questo caso, dunque, sia la spedizione a casa sia l’attivazione della SIM sono GRATIS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.