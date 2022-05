Musica e deepfake: il nuovo video di Kendrick Lamar

L’intelligenza artificiale al servizio dell’arte. È quanto sperimentato da Kendrick Lamar, rapper e produttore statunitense che sta per pubblicare un nuovo disco. Un utilizzo dei deepfake che possiamo definire virtuoso, nulla ha a che fare con gli abusi di cui, purtroppo, abbiamo dato notizia molte volte anche su queste pagine.

Kendrick Lamar sceglie i deepfake per il nuovo singolo

Attraverso l’impiego degli algoritmi messi a punto dal team Deep Voodoo (uno studio formato da Trey Parker e Matt Stone, i creatori di South Park) ha trasformato il proprio volto in quello di Kanye West, OJ Simpson, Will Smith, Kobe Bryant, Nipsey Hussle e altri. Il risultato è piuttosto convincente: eccolo in streaming dal canale ufficiale di YouTube.

Il rendering dei lineamenti che caratterizzano il viso, così come il movimento degli occhi e della bocca, soddisfa i requisiti del fotorealismo. Lo stesso vale per l’illuminazione. Il singolo “The Heart Part 5” farà parte dell’album “Mr. Morale & the Big Steppers” in arrivo tra pochi giorni nel catalogo musicale di Kendrick Lamar.

Non si tratta ad ogni modo del primo video musicale realizzato con la tecnica dei deepfake. A inizio 2021 ci aveva pensato Steven Wilson (Porcupine Tree, Blackfield) per la clip promozionale del brano “SELF” presente sull’album “The Future Bites”. Allora, grazie all’impiego dell’IA, il musicista ha assunto le sembianze di Donald Trump, Joe Biden, Mark Zuckerberg, Arnold Schwarzenegger, Robert Downey Jr, David Bowie, Paul McCartney e persino Scarlett Johansson.