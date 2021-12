Kensington VeriMark Pro: la massima sicurezza a portata di dito

Quello che ti proponiamo in questo articolo è uno dei migliori lettori di impronte digitali attualmente sul mercato. Stiamo parlando del Kensington VeriMark Pro, un piccolo dongle USB che integra un sensore biometrico molto particolare, oggi in offerta a soli 42,70 euro su Amazon, grazie alle offerte di Natale.

Lettore di impronte digitali Kensington VeriMark Pro: caratteristiche tecniche

Il Kensington VeriMark Pro ha un design estremamente compatto e sottile, che consente di lasciare il lettore collegato al laptop anche per riporlo in borsa o nello zaino. Non manca, tuttavia, un pratico coperchio con foro portachiavi in modo da avere il lettore sempre con sé. In questo modo potrai utilizzare un'unica periferica per tutti i PC a cui hai accesso. La lettura dell’impronta avviene a 360 gradi, rendendo l’accesso estremamente semplice indipendentemente dal posizionamento del dito. Uno degli aspetti caratterizzanti è senza dubbio la compatibilità universale. Il lettore, infatti, può essere utilizzato con password manager, Windows Hello, browser come Chrome o Mozilla, e servizi cloud.

Chiaramente può essere utilizzato sia su sistemi desktop che sui portatili, purché supportino Windows dalla versione 8 in poi. Inoltre, è un dispositivo plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Per l’accesso al sistema basterà registrare la propria impronta dalle impostazioni di Windows Hello ed il gioco è fatto. È possibile salvare fino a 10 impronte, così da consentire l’accesso sicuro a più utenti. Ciò che però rende più sicura la proposta di Kensington rispetto alle altre sono senza dubbio le certificazioni. Questo, infatti, rispetta i requisiti di accesso grazie al supporto all’autenticazione a due fattori FIDO U2F. Non manca neanche la certificazione GDPR per i requisiti di sicurezza stabiliti dall’Unione Europea. Si tratta per questo della scelta più adottata dai professionisti che necessitano della massima protezione ed affidabilità dai propri sistemi di sicurezza.

Grazie ad uno sconto del 34%, il Kensington VeriMark Pro può essere acquistato su Amazon a soli 42,70 euro per un risparmio di ben 22,45 euro sul prezzo di listino.