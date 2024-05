Arriva Kernel Linux 6.9: le nuove funzionalità

Linus Torvalds ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale del kernel Linux 6.9, l’ultima versione stabile del kernel Linux che introduce diverse nuove funzionalità e un migliore supporto hardware.

Principali novità del kernel Linux 6.9

Il kernel Linux 6.9 include numerose nuove funzionalità, tra cui il supporto di Rust sulle architetture AArch64 (ARM64), il supporto del meccanismo Intel FRED per una migliore distribuzione degli eventi a basso livello, il supporto per i guest AMD SNP e un nuovo target dm-vdo in device mapper per la deduplicazione in linea, la compressione, l’eliminazione dei blocchi zero e il thin provisioning.

Inoltre, il kernel Linux 6.9 supporta la funzione Named Address Spaces di GCC, aggiunge il supporto iniziale per FUSE passthrough, introduce una nuova modalità LPA2 per i processori ARM a 64 bit e aggiorna il linguaggio Rust alla versione 1.76.0.

Miglioramenti ai file system e alla gestione della memoria

Il file system F2FS ha ricevuto il supporto per i dispositivi a blocchi zonali e la compressione per file, mentre il file system exFAT ha ottenuto miglioramenti alle prestazioni di sincronizzazione delle directory. Il file system EXT4 ha ricevuto un flag inode per le scritture atomiche e miglioramenti per il ridimensionamento online, mentre il file system Btrfs ha ricevuto ulteriori correzioni per la modalità zonale e ottimizzazioni minori delle prestazioni.

Inoltre, sono state migliorate le prestazioni della gestione della memoria e lo strumento perf ha ricevuto diverse nuove funzionalità.

Miglioramenti alla rete e nuovi driver

I miglioramenti apportati alla rete in Linux 6.9 includono il supporto di TCP_NOTSENT_LOWAT in MPTCP, il supporto per l’inoltro dei messaggi di errore ICMP in IPSec, il supporto per la macchina di stato di controllo indipendente per il bonding secondo IEEE 802.1AX-2008 5.4.15 e molto altro.

Sono stati inoltre inclusi numerosi nuovi driver per vari dispositivi, tra cui controller embedded di ChromeOS, NIC VF di Marvell, generatori di clock wireless di RENESAS, processori di Qualcomm, dispositivi Bluetooth di Samsung, gamepad di Snakebyte e controller touch di Goodix Berlin.

Il kernel Linux 6.9 dichiara deprecato il file system EXT2 e rimuove la vecchia implementazione del filesystem NTFS, passando a NTFS3 per il supporto dei filesystem NTFS.

Disponibilità del kernel Linux

Il kernel Linux 6.9 sarà supportato solo per un paio di mesi, a cui succederà il kernel Linux 6.10 a metà o fine settembre 2024. Nel frattempo, il kernel Linux 6.9 è disponibile per il download dal sito web kernel.org.