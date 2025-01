Key, il nuovo smartphone HMD segna il ritorno di Android Go

Qualche anno fa, Google ha lanciato una versione più leggera del suo ecosistema Android, con Android Go. Un software pensato per gli smartphone di fascia bassa, quelli con una scheda tecnica molto modesta, con Android Go progettato per ridurre l’utilizzo dei dati mobili e ridurre al minimo le prestazioni necessarie per il suo corretto funzionamento.

Android Go torna con Key: il nuovo smartphone di HMD

HMD, che ha riportato in auge il Nokia 3210, ha appena presentato un nuovo smartphone: Key. Al momento è disponibile solo nel Regno Unito, in Nuova Zelanda e in Australia. Il dispositivo non è alimentato da Android, ma dalla sua variante Go (versione 14). Il prezzo è incredibilmente basso: 59 sterline, equivalenti a circa 75 dollari.

Il prezzo basso significa che l’HMD Key non può offrire molto in termini di specifiche. È uno dei telefoni meno potenti sul mercato, anche per gli standard dei telefoni economici. È dotato di uno schermo LCD da 6,5 pollici di qualità HD+, alimentato da un processore Unisoc SC9832E, con 2 GB di RAM.

Se la RAM è limitata, lo è anche lo spazio di archiviazione, con soli 32 GB, fortunatamente espandibili con una scheda micro-SD fino a 128 GB. Sul retro è presente un sensore da 8 megapixel, per non parlare della fotocamera frontale da 5 megapixel per selfie e videochiamate. Uno smartphone che va dritto al punto.

Key di HMD, batteria da 4.000 mAh

Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 4.000 mAh è notevole, visto il prezzo, anche se supporta solo la ricarica lenta a 10W. HMD dichiara una possibile durata di 47 ore. L’affermazione è plausibile dato il chipset poco potente del telefono e il display a bassa luminosità e bassa risoluzione.

Naturalmente è presente il Bluetooth e la vecchia porta jack da 3,5 mm. HMD promette un totale di due anni di aggiornamenti di sicurezza. Il telefono è classificato IP52 contro la polvere e l’acqua, il che significa che è protetto da polvere moderatamente fine ma solo da spruzzi d’acqua. Resta da vedere se verrà lanciato o meno anche in Europa.