Keysbuff: Windows 10 Pro a 11,87€ (-75%), genuino e per sempre

Con l'arrivo di Windows 11 è venuto il momento di riorganizzare le proprie postazioni, valutando le migliori soluzioni sia per quanto riguarda le postazioni Windows 10, sia per quanto concerne la suite Office: se una soluzione come Windows 10 Pro è disponibile per soli 11,87€, con uno sconto che arriva quindi addirittura al 75%, ecco che le migliori opportunità sono servite. Non ti servono che due ingredienti: il catalogo Keysbuff e il codice sconto PUN che abbatte di un ulteriore 28% i prezzi delle attivazioni (genuine e permanenti) disponibili. Windows 11 è stato rilasciato ufficialmente il 5 ottobre scorso da Microsoft ed è disponibile come upgrade gratuito per tutti i possessori di Windows 10. Accedere ad una licenza genuina di Windows 10 ora, dunque, consente il grande salto immediato su Windows 11 a prezzo d'occasione: quelle che seguono sono le migliori opzioni disponibili per la tua postazione di studio o lavoro.

Quelle che seguono sono le offerte che Keysbuff è in grado di mettere a disposizione: sfrutta il codice PUN per ottenere il massimo vantaggio e per portarti a casa il tuo software preferito alle migliori condizioni possibili.

Windows 10

Windows 11

Office

Windows 10 +Office

Altre offerte

Le offerte disponibili in questo momento andranno a scadere a breve, dunque il consiglio è quello di approfittarne il prima possibile per potersi garantire il prezzo migliore sulla piazza: non capita tutti i giorni di poter accedere a software di questo tipo con sconti di questa caratura (fino al 75%). L'acquisto ti consente di accedere ai codici licenza utili per attivare il software stesso, il cui download potrà avvenire direttamente dai rispettivi siti ufficiali dedicati. L'attivazione è dunque immediata: scarichi, installi, inserisci il codice e puoi iniziare a lavorare sulla tua nuova postazione.

Come si attiva Office?

Un cenno a parte merita l'installazione di Office, che richiede un account Microsoft per poter essere portata a termine. Ecco dunque la semplicissima procedura da seguire dopo aver acquistato il codice licenza del pacchetto Office desiderato dal catalogo Keysbuff:

Accedi al sito ufficiale messo a disposizione da Microsoft; inserisci il tuo Microsoft Account (o creane uno, se ancora non ne sei in possesso); inserisci il codice di attivazione nell'apposito modulo dedicato; inserisci lingua e regione da cui si opera

Non serve altro: a questo punto potrai procedere con la tua installazione genuina del pacchetto Office, ma partendo da prezzi decisamente differenti dagli acquisti tradizionali.

L'assistenza

Keysbuff mette a disposizione prezzi di altissima convenienza. Se stai immaginando di allestire una nuova postazione e hai nel mirino Windows 11, puoi acquistare una licenza Windows 10 e quindi procedere con un upgrade gratuito e automatico della macchina in uso. Il gruppo offre piena assistenza post-acquisto 24 ore al giorno: è sufficiente una mail a service@keysbuff per ottenere tutte le risposte ai propri quesiti, oppure si può accedere dal sito ufficiale ad una live chat sempre disponibile. Insomma, portati a casa ora il tuo Windows 10 Pro per soli 11,87 euro: sarà l'inizio di un nuovo percorso, la cui tappa successiva sarà inevitabilmente Windows 11 e tutte le novità che il nuovo sistema operativo porta con sé.