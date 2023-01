Khachanov-Tsitsipas (Australian Open): come vederla in streaming

Khachanov-Tsitsipas, semifinale valida per il torneo singolare maschile degli Australian Open, mette di fronte il russo reduce dalla vittoria ai quarti contro lo statunitense Korda (il match è stato deciso a tavolino per il ritiro di quest’ultimo) e il greco che si è sbarazzato piuttosto facilmente in tre set del ceco Lehecka. Si inizierà alle ore 04:30 di venerdì 27 gennaio.

Khachanov-Tsitsipas: guarda la partita in streaming

È possibile guardare la partita, che staccherà il pass per la finalissima, in diretta streaming su DAZN, attraverso i canali di Eurosport-Warner Bros Discovery e con telecronaca in italiano. Secondo il ranking ATP, quello in scena nell’impianto del Melbourne Park è la sfida tra l’attuale numero 4 e il numero 20 della classifica mondiale.

L’altra semifinale in programma è Djokovic-Paul, con il serbo ritenuto favorito dai pronostici della vigilia, dopo aver avuto la meglio nei turni precedenti sull’australiano de Minaur e sul bulgaro Dimitrov. Occhio però allo statunitense, capace di uscire a testa alta dai confronti con il connazionale Shelton e con lo spagnolo Buatista Agut. Anche in questo caso, il match è trasmesso in diretta streaming su DAZN.

La piattaforma trasmette anche tutte le partite del torneo femminile che ha fin qui visto l’acceso ai quarti della kazaka Rybakina, della bielorussa Rybakina, della polacca Linette e della bielorussa Sabalenka. Tutto questo senza dimenticare il resto del grande sport, per un catalogo che include il calcio della Serie A, quello de LaLiga spagnola e l’Europa League. Ancora, ci sono

