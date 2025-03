Kindle: nuova funzione per girare pagina

Amazon ha interrotto la produzione del Kindle Oasis del 2016 all’inizio del 2024 e da allora l’azienda non ha offerto un nuovo Kindle con pulsanti fisici per girare la pagina o con un’alternativa all’uso del touchscreen. Per gli acquirenti dell’ultimo Paperwhite e del Colorsoft, che sono stati annunciati lo scorso ottobre, c’è però un’interessante novità in qualche modo correlata: con il più recente aggiornamento software viene introdotta una nuova e comoda funzione per voltare pagina.

Kindle: doppio tocco per voltare pagina

Andando maggiormente in dettaglio, l’update alla versione 5.18.1, rilasciato da poche ore, porta sui nuovi Kindle la funzione “doppio tocco per voltare pagina”. Il doppio tocco non è da effettuare sul display, sia chiaro, ma sulla back cover o sul lato del dispositivo, e consente non solo di voltare pagina come già detto, ma anche di scorrere verso il basso nella sezione Home e in quella Libreria.

Ovviamente chi non gradisce la funzione può scegliere di disattivarla intervenendo sulle impostazioni del dispositivo. È infatti sufficiente accedere alla sezione Impostazioni del Kindle, dunque a quella Opzioni dispositivo e intervenire da lì.

Da tenere presente che l’aggiornamento coinvolte tutti i dispositivi a partire dai modelli di 10a generazione del 2018, ma la nuova funzione è fruibile esclusivamente sui Paperwhite di 12a generazione e su Colorsoft.

Oltre a ciò, l’aggiornamento porta con sé anche nuovi riassunti di migliaia di libri bestseller in lingua inglese tra quelli facenti parte di saghe, così prima di iniziare il nuovo capitolo di una serie ci si può rinfrescare la memoria in merito alle vicende precedenti, e miglioramenti alle prestazioni, correzioni di bug e altre migliorie in generale.