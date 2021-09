Kindle Paperwhite o Nuovo Kindle Paperwhite?

Da pochi giorni Amazon ha lanciato sul mercato un nuovo Kindle Paperwhite. Da pochi giorni, però, Amazon ha anche abbassato il prezzo del vecchio Kindle Paperwhite. Ora l'occasione è dunque duplice: scegliere le maggiori dimensioni del display e la maggior reattività del nuovo modello o affidarsi al risparmio e alle garanzie offerte dal precedente?

Kindle Paperwhite: quello nuovo o il precedente?

Il prezzo, anzitutto:

Kindle Paperwhite 8GB, Wifi, con pubblicità: 94,99 euro (-27%)

Nuovo Kindle Paperwhite 8GB, Wifi, con pubblicità: 139,99 euro

Partiamo da un presupposto: la linea Paperwhite è quella con il miglior rapporto qualità/prezzo di tutta la famiglia Kindle. La qualità del display e la possibilità di leggere senza problema alcuno in qualsiasi condizione di luminosità (al buio come sotto il sole diretto) rende questo e-reader estremamente versatile, tale da mettere sempre nelle migliori condizioni per una comoda lettura. La nuova versione introduce maggior potenza sotto la scocca, il che rende il reader più reattivo nei menu, nello sfogliare le pagine, nel prendere appunti.

Se si considera quanto poco tempo si passa solitamente su questo tipo di attività, ecco che lo sconto applicato sulla generazione precedente viene ad avere un'appetibilità del tutto particolare.

Quale scegliere?

Il discrimine, insomma, è segnato: chi è solito prendere appunti o agire ripetutamente sul menu per qualsivoglia motivo, troverà molto comodo il vantaggio offerto dal nuovo Paperwhite 2021; chi invece si limita a lunghe letture, potrà facilmente optare per quello precedente e garantirsi un comodo risparmio di ben 43 euro.

Il modello a luce frontale consente un risparmio leggermente maggiore, i modelli Signature Edition e Oasis implicano invece investimenti superiori. Per esigenze specifiche, insomma. La linea Paperwhite resta anche in questa edizione quella con il baricentro più saldo, quella migliore per una comune lettura. Bisogna però in questa fase scegliere: risparmiare oltre 40 euro (che sul Kindle Store equivalgono a non pochi libri) o volare scattanti sulla reattività del nuovo display?

A te la scelta.