Kindle e Prime Day: la nostra scelta è Paperwhite (-25%)

Ci sono migliaia di belle storie da leggere, ma in valigia ce ne stanno soltanto un paio: troppo poco spazio per potersi portare appresso tutti i libri che vorresti. Al tempo stesso, però, con un Kindle Paperwhite l'estate è risolta e sotto l'ombrellone puoi portarti una intera libreria anche con il meno capiente dei reader Amazon. Oggi hai la grande occasione perché, quando mancano ormai soltanto poche ore all'inizio del Prime Day 2021 (inizia a mezzanotte), Kindle Paperwhite scende al minor prezzo di sempre e per 48 ore puoi farlo tuo a soli 99,99 euro.

Sebbene pressoché l'intera linea Kindle sia in offerta, il nostro consiglio è chiaro: il modello Paperwhite da 8GB con pubblicità è quello che riteniamo il migliore sia in termini di qualità che di prezzo. Ecco perché.

Kindle Paperwhite, la nostra scelta

Uno sconto del 25% che parte in anticipo rispetto al Prime Day così come succede su molti altri prodotti della gamma Amazon (tra i quali l'intera famiglia Echo). Uno sconto, soprattutto, che rappresenta un invito a nozze per quanti sanno di poter utilizzare l'offerta per Amazon Kindle Unlimited e, senza costo alcuno per 1 mese, avere a disposizione ben 1 milione di titoli senza alcuna spesa.

Per accedere al mondo Kindle c'è la soluzione low cost della versione base, ma dopo alcuni anni di esperienza sul reader continuiamo a consigliare il modello Paperwhite come quello che offre il miglior rapporto qualità/prezzo in assoluto: la sua speciale tecnologia dello schermo, infatti, consente una facile lettura in ogni condizione di luminosità, rilassa gli occhi durante la lettura e favorisce l'esperienza tanto al buio, quanto sotto la luce diretta del sole.

Sebbene sia disponibile anche la versione da 32 GB, consigliamo quella da 8GB perché la memoria è più che sufficiente per svariati libri; inoltre la connessione wifi consente di aggiornare la propria libreria in qualsiasi momento, dunque ulteriori GB a disposizione non servono granché.

Inoltre, data l'estrema discrezione con cui le pubblicità vengono propinate, si consiglia la versione “con pubblicità” perché quest'ultima garantisce un risparmio ulteriore senza gravare in alcun modo sull'esperienza di lettura.

Insomma, oggi sono sufficienti soltanto 99,9 euro per poter leggere a volontà, con estremo piacere e senza più ostacolo alcuno. Una bella storia, tutta da… acquistare.