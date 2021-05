Kindle Paperwhite, preparati all'estate (-14%)

Sono molti i Kindle a disposizione: Amazon ha costantemente esteso la propria gamma di e-reader nel tempo, generando nuove forme e nuovi concept per creare lettori per ebook che potessero sposare vari gusti e varie necessità. Ma il nostro consiglio non è cambiato nel tempo: chi vuol scegliere un e-reader per l’estate scelga il Kindle Paperwhite. Ed alla luce dell’offerta disponibile in queste ore, lo faccia proprio immediatamente, nella minore delle configurazioni possibile, al prezzo di soli 109,99 euro: sarà un passo verso un nuovo modo di pensare e vivere la lettura.

Kindle Papwerhite, lo sconto ideale

Perché il Paperwhite? Perché ha una qualità dello schermo del tutto sufficiente per qualsiasi esperienza di lettura e qualsiasi condizione di luminosità. Perché ha il rapporto qualità prezzo migliore tra le varie sfumature di Kindle. Perché è sufficientemente leggero e comodo da utilizzare anche con una mano sola. Perché è resistente e solido, garantendo massima sicurezza anche in spiaggia, in campeggio, o nelle mani dei bambini.

Soprattutto, perché è disponibile in sconto in queste ore nella sua versione minimale: solo Wifi, 8GB di memoria, con pubblicità. Basta un minimo di connettività per evitare troppi GB e poter conservare comunque tutti i propri libri, così come basta il Wifi per evitare di investire su una rete che sarebbe utilizzata solo sporadicamente per scaricare libri. Approfittando dello sconto di queste ore si può eventualmente salire da 109,99 a 119,99 euro rinunciando alle pubblicità, ma sono talmente poco invasive che le si può tranquillamente accettare.

Insomma, l’offerta odierna è ottima per prepararsi alle letture estive: taglia del 14% il prezzo di quello che è il modello secondo noi ideale dell’intera famiglia Kindle. Meglio spendere il minimo possibile, poiché gli “extra” sono opzioni a cui poter rinunciare senza problemi, ma partendo dal modello che garantisce reale qualità nell’esperienza di lettura.