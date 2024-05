Kindle al PREZZO MIGLIORE di sempre: perfetto per l'estate

L’estate è alle porte e Amazon la celebra con uno sconto record su Kindle. È l’eBook reader più venduto, perfetto per godersi i libri in formato digitale anche negli spazi aperti e mentre si è in viaggio. Si tratta del modello 2022 con display da 6 pollici antiriflesso, dotato di illuminazione frontale regolabile e risoluzione 300 ppi. Proposto oggi al suo prezzo minimo storico, offre un’esperienza di lettura ottimizzata, paragonabile a quella della carta stampata, con una modalità scura che non affatica gli occhi, nemmeno di notte.

Sconto record sull’eBook reader Kindle

Ha in dotazione la porta USB-C per la ricarica, ma la userai molto raramente, considerando l’autonomia di 6 settimane della batteria. Inoltre, nei 16 GB di memoria interna può archiviare migliaia di libri, da portare ovunque. Il download avviene grazie alla connettività Wi-Fi integrata. Le dimensioni sono 157,8×108,6×8 mm, il peso si attesta a 158 grammi (meno di uno smartphone). Dai uno sguardo a tutti gli altri dettagli e alle sue funzionalità riportati nella scheda completa. Ecco il design.

Ricapitolando, la promozione di oggi con lo sconto del 23% ti permette di acquistare il modello 2022 dell’eBook reader Kindle al prezzo finale di soli 76 euro (invece di 99 euro come da listino). È il più venduto della categoria sull’e-commerce, nella versione con pubblicità e nella colorazione Nero.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Sono già oltre 5.500 i voti assegnati da chi l’ha provato, con un rating medio che sfiora la perfezione: 4,7/5 stelle.