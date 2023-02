Kindle Scribe: Amazon annuncia nuove funzionalità

Amazon ha annunciato un nuovo aggiornamento per il Kindle Scribe, disponibile in Italia da fine novembre. L’azienda di Seattle ha aggiunto tre funzionalità che permettono agli utenti di scegliere il tipo di pennello, organizzare meglio gli appunti e navigare più velocemente tra le pagine. Altre interessanti novità arriveranno nelle prossime settimane.

Kindle Scribe: tre nuove funzionalità

Il Kindle Scribe è un ibrido tra lettore di ebook e tablet con schermo Paperwhite da 10,2 pollici. Gli utenti possono utilizzare la penna in dotazione per scrivere e disegnare sui libri digitali. L’aggiornamento introduce nuovi tipi di pennello, ovvero penna stilografica, pennarello e matita, per ognuno dei quali sono disponibili cinque impostazioni per lo spessore del tratto.

È possibile ottenere risultati simili a quelli di un tool reale, grazie al supporto per i livelli di pressione e l’inclinazione. Tutte le opzioni sono disponibili nella barra degli strumenti e come scorciatoie da abbinare al pulsante personalizzabile della penna Premium.

La seconda novità permette di creare sottocartelle per organizzare meglio i contenuti degli appunti. È sufficiente toccare il pulsante + in ogni cartella. È possibile anche spostare le sottocartelle con l’opzione presente nel menu con i tre puntini verticali (in alto a destra).

Nello stesso menu è infine disponibile la funzione che consente di visualizzare direttamente una pagina degli appunti indicando il numero. Altre novità sono in arrivo, tra cui tool avanzati per il copia/incolla e la possibilità di inviare al Kindle Scribe i documenti da Microsoft Word (ma servirà l’abbonamento a Microsoft 365).

