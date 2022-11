Kindle Scribe arriva in Italia: leggi e scrivi

Annunciato a fine settembre, Kindle Scribe è da oggi ufficialmente disponibile su Amazon con consegna immediata, anche in Italia. Si tratta di un prodotto inedito per il catalogo, con caratteristiche e funzionalità che possono essere considerate a metà strada tra quelle di un eBook reader e di un tablet. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e qual è la spesa richiesta per l’acquisto.

Kindle Scribe in Italia: caratteristiche e prezzo

L’esperienza offerta ruota attorno al display Paperwhite da 10,2 pollici con risoluzione 300 ppi, illuminazione frontale e superficie anti-riflesso. La penna in dotazione non necessita di ricarica ed è proposta in due edizioni: Basic e Premium, distinte dalla presenza (nel secondo modello) di una gomma sulla parte superiore e di un pulsante personalizzabile. I tagli di memoria sono 16, 32 e 64 GB. Lo spessore è ridotto a soli 5,8 millimetri e l’autonomia non sarà mai un problema: una ricarica durerà mesi. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Amazon non ha lasciato alcun dettaglio al caso nemmeno in termini di sostenibilità. Il dispositivo riporta la certificazione Climate Pledge Friendly, è progettato con il 100% di alluminio riciclato e il 48% di plastica riciclata post-consumo. Ancora, il 99% dell’imballaggio è costituito da materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

Il nuovo Kindle Scribe è in vendita da oggi anche in Italia, su Amazon, a partire dal prezzo di 369,99 euro, con la possibilità di scegliere tra la versione con Penna Basic e quella con Penna Premium inclusa.

Ecco tutte le versioni disponibili.

Kindle Scribe da 16 GB con Penna Basic a 369,99 euro;

Kindle Scribe da 16 GB con Penna Basic a 399,99 euro;

Kindle Scribe da 32 GB con Penna Premium a 419,99 euro;

Kindle Scribe da 32 GB con Penna Premium a 449,99 euro.

Per un periodo limitato, i clienti idonei che lo acquistano possono ricevere quattro mesi di prova d’uso gratuito se si iscrivono al servizio Kindle Unlimited durante la configurazione del dispositivo. La piattaforma offre l’accesso senza limiti a milioni di titoli come romanzi, gialli, fumetti, e molto altro.

