Kindle Scribe: leggi e scrivi come sulla carta (GRANDE SCONTO)

È un dispositivo capace di unire lettura e scrittura, senza compromessi: approfitta dell’offerta a tempo di Amazon su Kindle Scribe, il taccuino digitale con display Paperwhite da 10,2 pollici a 300 ppi. È stato progettato per garantire un’esperienza simile a quella della carta, perfetto non solo per leggere gli eBook, ma anche per prendere appunti a mano libera o disegnare, grazie al supporto per la penna inclusa.

La super offerta su Kindle Scribe con penna Premium

Si distingue dai tablet tradizionali per la sua autonomia di settimane, il peso contenuto di 433 grammi e la totale assenza di affaticamento visivo grazie alla tecnologia dello schermo. Tra le funzionalità software che vale la pena citare ci sono Active Canvas per scrivere direttamente sulle pagine dei libri e la sincronizzazione delle note attraverso l’app Kindle, senza dimenticare la possibilità di importazione per i documenti, così da poterli consultare e prendere appunti direttamente su file in formato PDF o creando delle note in Microsoft Word. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda completa.

Grazie al forte sconto di oggi puoi acquistare Kindle Scribe al prezzo di 299 euro. Si tratta della versione con 16 GB di memoria interna e con la penna Premium in dotazione, arricchita da un pulsante per la scelta rapida che può essere assegnato a un’azione specifica. Quella con penna Basic costa ancora meno, solo 269 euro.

Naturalmente, sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon. La disponibilità è immediata e, se effettui subito l’ordine, per te c’è la consegna gratis in pochi giorni. Il voto medio delle recensioni è superiore a 4/5.