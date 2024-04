Kindle Scribe a PREZZO STRACCIATO: è la tua occasione

Una segnalazione veloce per l’offerta a tempo che in questo momento propone Kindle Scribe in forte sconto su Amazon: il dispositivo può essere acquistato al suo prezzo minimo storico, grazie a una promozione senza precedenti. Non è il solito eBook reader, ma grazie al suo schermo può diventare in qualsiasi momento un taccuino digitale su cui scrivere, disegnare e prendere appunti.

Prezzo minimo storico per Kindle Scribe

È dotato di un display Paperwhite da 10,2 pollici con risoluzione 300 ppi, illuminazione frontale e superficie anti-riflesso. Un altro punto di forza è rappresentato dalla penna in dotazione, che non necessita di ricarica. Tra le altre specifiche ci sono 16 GB di memoria interna e un design con spessore ridotto a 5,8 millimetri, senza dimenticare l’autonomia che arriva a diversi mesi con una sola ricarica. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

In questo momento puoi acquistare Kindle Scribe al prezzo finale di soli 289 euro invece di 369 euro come da listino, grazie allo sconto di 80 euro applicato in automatico. Si tratta del minimo storico da quando è stato lanciato, letteralmente un’occasione senza precedenti. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo e non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile. Il consiglio per gli interessati è di approfittarne per non lasciarsi sfuggire l’occasione.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio prevista già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Ovviamente, la vendita è gestita direttamente da Amazon. Le centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi lo ha già provato, lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.