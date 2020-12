Kindle Unlimited, è tornata l'offerta super da 0,99 euro

Un’ottima idea per sé e per gli altri, soprattutto in un momento in cui si cerca un’idea low cost per il Natale o si intende dar maggior spessore al Kindle che si va a regalare in famiglia: il programma Kindle Unlimited è nuovamente in offerta a 0,99 euro per tre mesi. L’offerta va esattamente in questi termini: qualora ci si iscriva per la prima volta al programma si può scegliere se godere di 1 mese gratuito (a seguito del quale scatta il rinnovo a 9,99 euro al mese) o se aderire alla promozione che consente di accedere alle letture gratuite e illimitate su Kindle a 0,33 euro al mese per tre mesi.

Kindle Unlimited, ritorna la grande offerta

La promozione è appena stata reintrodotta ed è possibile aderirvi fino al 4 gennaio 2021. Alla luce delle restrizioni che stanno per tornare, è questa un’ottima idea per moltiplicare la propria biblioteca di casa in vista delle ore passate tra le proprie mura, sapendo di poter avere a disposizione oltre 1 milione di ebook la cui lettura potrà avvenire tanto su Kindle quanto su smartphone, tanto su tablet quanto su PC, sempre con il medesimo account.

Solitamente questa offerta è valida per tutti coloro i quali non hanno mai aderito in precedenza a simile opportunità, ma in questo caso Amazon sembra aver fatto anche qualcosa di ulteriore. Chi ha già aderito in passato a Kindle Unlimited, infatti, visitando medesima pagina potrebbe trovarsi di fronte un’offerta ulteriore che mette a disposizione ben 6 mesi di letture senza limiti al costi di appena 29,97 euro. Quest’ultima opzione resta disponibile fino al 31 dicembre e la si vede comparire in pagina automaticamente, se il proprio account risulta compatibile con le regole previste da Amazon, andando su questa pagina.

Regalare o regalarsi Kindle Unlimited significa poter accedere a libri di formazione, all’intera saga di Harry Potter, a infinite ore di lettura immersiva senza limiti alle emozioni. Il tutto per 0,99 euro, in attesa di capire (dopo ben 3 mesi) se questo tipo di abbonamento possa realmente fare al caso proprio.