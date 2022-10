Kindle Unlimited: tre mesi gratis ai clienti Prime

Occasione d’oro per gli amanti della lettura: in questo inizio autunno, Amazon regala tre mesi di abbonamento a Kindle Unlimited a tutti coloro che sono in possesso di una sottoscrizione Prime attiva. Se non ce l’hai, puoi far partire subito i 30 giorni di prova gratuita, così da poter partecipare anche all’evento Offerte Esclusive Prime in programma per l’11 e 12 ottobre.

Amazon Prime regala tre mesi di Kindle Unlimited

Tutto ciò che bisogna fare per approfittare della promozione è visitare la pagina dedicata e premere il pulsante “Iscriviti ora”. Si otterrà così l’accesso a oltre un milione di eBook, da leggere su qualsiasi dispositivo e senza alcuna limitazione. Il risparmio ammonta a ben 29,97 euro.

Non è necessario possedere un dispositivo Kindle per sfruttare l’abbonamento gratuito al servizio: è sufficiente scaricare e installare l’app di lettura sul proprio smartphone o tablet.

Tra i consigli forniti da Amazon per chi è alla ricerca di un libro con cui trascorrere questo periodo c’è il classico della letteratura fantasy “La compagnia dell’anello” di J. R. R. Tolkien. Non mancano poi l’intera saga di Harry Potter e un catalogo vastissimo che comprende romanzi, saggi e molto altro ancora.

