Affare su Amazon: microSD 128 GB Kingston a 7,99€

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, ma in questo momento è possibile acquistare la microSD da 128 GB della linea Kingston Canvas Select Plus al prezzo finale di soli 7,99 euro. È merito dello sconto del 56% rispetto al listino ufficiale, applicato in automatico da Amazon.

128 GB con adattatore: -56% per la microSD di Kingston

Le prestazioni sono garantite con una velocità fino a 100 MB/s nel trasferimento dei dati. È un’unità di Classe 10 adatta a ogni tipo di utilizzo: con smartphone, tablet, computer, lettori multimediali, fotocamere, videocamere e persino droni. Il design è studiato con l’obiettivo di resistere all’acqua, alle temperature estreme, agli urti accidentali, alle vibrazioni e ai raggi X. Incluso nella confezione l’adattatore SD. Per saperne di più, consultare la descrizione completa.

Accompagnata dall’etichetta Scelta Amazon sull’e-commerce, la microSD da 128 GB della linea Kingston Canvas Select Plus oggi può essere tua al prezzo finale di soli 7,99 euro. Lo sconto del 56% è applicato in automatico. Vuoi un altro buon motivo per acquistarla? La qualità del prodotto, garantita da oltre 146.000 voti positivi lasciati da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova. Non c’è bisogno di aggiungere altro.

La disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine la riceverà direttamente a casa già entro domani (senza spese di trasporto se abbonato Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.