Kingston DataTraveler Exodia 128GB: spazio a volontà con meno di 15 euro

Quello che ti suggerisco in questo è un accessorio estremamente semplice, ma dal prezzo incredibilmente conveniente. Si tratta della pendrive Kingston DataTraveler Exodia 128GB, una soluzione piuttosto capiente con un prezzo inferiore ai 15 euro oggi su Amazon.

Pendrive Kingston DataTraveler Exodia 128GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di Kingston è una chiavetta USB dal design piuttosto tradizionale, a cui non manca un’asola per collegarla al portachiavi ed un coperchio per la protezione del connettore. L’interfaccia utilizzata è la USB 3.2 Gen1 che con un bandwidth di 10Gbps garantisce una velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Il dispositivo è compatto e soprattutto leggero, una buona soluzione per i professionisti che necessitano di uno spazio di archiviazione immediatamente disponibile in ogni circostanza.

Si tratta di un accessorio nel complesso estremamente versatile, dal rapporto qualità/prezzo eccezionale considerando capacità e prestazioni. In ambito professionale si rivela un’ottima espansione di memoria. Ideale da abbinare, ad esempio, ad un Mini PC per ampliare lo spazio di archiviazione ina maniera semplice e con una spesa contenuta. Allo stesso modo è un alleato affidabile per portare i propri dati, documenti o presentazioni sempre con sé a scuola o all’università. In generale un prodotto accessibile, capace di soddisfare qualsiasi esigenza della vita quotidiana.

Grazie ad uno sconto del 26%, la Kingston DataTraveler Exodia 128GB è disponibile a soli 13,99 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.