Kingston DataTraveler Kyson 256GB: 256GB a portata di tasca in offerta

Quando si parla di attività professionale, non basta lo spazio di archiviazione, ma hai bisogno di velocità e affidabilità. La Kingston DataTraveler Kyson 256GB offre tutto questo e anche di più, una pendrive capiente, perfetta per ogni utilizzo che oggi tocca il suo minimo storico a soli 38 euro su Amazon.

Pendrive Kingston DataTraveler Kyson 256GB: caratteristiche tecniche

La pendrive ha un design realizzato completamente in metallo per la massima robustezza e protezione, con una pratica asola che consente di attaccarla direttamente al portachiavi. La capacità, come anticipato, è da ben 256GB che consente di archiviare un’enorme quantità di documenti, oltre che foto, video o progetti. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.2 che garantisce una velocità fino a 200MB/s. Questa consente di effettuare rapidamente backup o visualizzare i contenuti multimediali direttamente dalla chiavetta. Naturalmente per fruire delle massime prestazioni offerte è indispensabile che anche il PC utilizzi il medesimo standard. Rimane comunque retrocompatibile con le specifiche precedenti, ovviamente con qualche rinuncia dal punto di vista delle performance.

Seppur pensata soprattutto per un utilizzo professionale, la chiavetta è estremamente versatile. Nulla vieta, infatti, di utilizzarla in auto per ascoltare tutte le tue playlist preferite in auto. Parimenti è un’ottima soluzione per archiviare film e serie TV da portare sempre con te quando sei in viaggio. Nel complesso, si tratta di un dispositivo estremamente semplice quanto flessibile, ideale per ogni uso.

Grazie ad uno sconto di ben il 37%, la Kingston DataTraveler Kyson 256GB è disponibile su Amazon a soli 37,99 euro, prezzo più basso mai registrato e vero affare.

