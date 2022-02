Kingston NV1 500GB: l'SSD professionale a soli 54 euro

Se hai bisogno di capacità, ma non vuoi rinunciare alle prestazioni, l’SSD Kingston NV1 500GB è ciò che fa per te. Si tratta di un’unità NVMe dalle ottime velocità ideale sia per uso professionale che per il gaming, oggi ad un prezzo molto vicino al minimo storico a soli 54 euro su Amazon.

SSD NVMe Kingston NV1 500GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di Kingston sfrutta il tradizionale formato M.2 2280. Naturalmente, è indispensabile avere l’apposito slot sulla scheda madre, anche se nel caso di computer desktop è possibile sfruttare un adattatore PCIe. La specifica utilizzata, infatti, è quella PCIe 3.0 che garantisce velocità fino a 2100MB/s in lettura e 1700MB/s in scrittura. Si tratta di una periferica apprezzata soprattutto dai possessori di Mini PC che in questo modo posso aumentare lo spazio di archiviazione ottenendo un importante boost prestazionale. Il disco, però, si presta bene per qualsiasi utilizzo, anche quello gaming, riducendo drasticamente i tempi di caricamento. Una soluzione decisamente versatile da questo punto di vista che si adatta a qualsiasi utilizzo.

Il vantaggio principale della soluzione di Kingston è senza dubbio l’efficienza. L’unità ha un consumo energetico ridotto che consente di mantenere temperature piuttosto basse. Questo gli permette di adattarsi perfettamente a ultrabook e sistemi dal formato compatto con la massima affidabilità. La capacità da 500GB consente di memorizzare foto, video, progetti e un elevato numero di documenti per avere tutto sempre a portata di mano. Con velocità circa 4 volte superiori ai tradizionali SSD SATA III e fino a 35 volte superiori agli hard disk magnetici a 7200RPM, rappresenta una soluzione perfetta per i professionisti.

