Kingston, pendrive 128 GB a 8€: l'AFFARE da mettere in tasca

Ecco lo sconto del 55% sul listino per la pendrive da 128 GB della serie Kingston DataTraveler Exodia. Prodotta da un marchio leader nel marcato delle soluzioni per lo storage, è indistruttibile e affidabile, perfetta per conservare dati di ogni tipo, dai documenti di lavoro ai contenuti multimediali, così da averli sempre a portata di mano, anche in movimento. Al prezzo finale di soli 8,90 euro è davvero imperdibile.

Solo 8€ per la pendrive USB da 128 GB di Kingston

Tra i punti di forza vale la pena segnalare la velocità elevata nel trasferimento dei file (il lettura e in scrittura) e il design. L’unità è infatti protetta da un guscio resistente, l’integrità del connettore è assicurata da un cappuccio protettivo e non manca nemmeno un comodo anello da agganciare al portachiavi. La compatibilità è garantita con computer, televisori, lettori multimediali e più in generale con tutti i dispositivi dotati di uno slot Type-A tradizionale, quello dalla forma rettangolare. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla descrizione completa con tutte le altre informazioni.

Grazie allo sconto del 55% applicato in automatico da Amazon, in questo momento hai la possibilità di acquistare la pendrive da 128 GB della serie Kingston DataTraveler Exodia al prezzo finale di soli 8.90 euro invece di 19,95 euro come da listino. Per chi ha bisogno di più spazio segnaliamo anche l’offerta sulla versione da 256 GB a 19,50 euro.

Gli abbonati Prime possono inoltre contare sulla spedizione gratuita e sulla consegna a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che effettuando subito l’ordine arriverà a casa già entro domani senza costi aggiuntivi per il trasporto. Considerando anche le quasi 45.000 recensioni positive (con un voto medio di 4,5/5 stelle), cosa chiedere di più?