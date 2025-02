Kingston XS1000: SSD portatile 1 TB a -41%, GRANDE AFFARE

È piccolissima, davvero veloce e molto capiente: si tratta dell’unità SSD portatile da 1 TB della gamma Kingston XS1000 che oggi puoi trovare in sconto del 41% su Amazon. Grazie all’offerta in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) la puoi acquistare al suo prezzo minimo storico, con un forte risparmio rispetto al listino ufficiale. Ti tornerà utile in una miriade di occasioni: dal backup per mantenere i dati al sicuro al trasferimento rapido dei contenuti da un dispositivo all’altro.

41% di sconto sulla SSD portatile: Kingston XS1000 da 1 TB

Il collegamento avviene attraverso la tecnologia USB 3.2 Gen 2 così da assicurare un trasferimenti all’altezza delle aspettative: fino a 1.050 MB/s (il cavo è incluso nella confezione). Inoltre, il peso ridotto a soli 29 grammi e il suo case progettato per resistere a tutto ti permettono di trasportarla ovunque, anche in tasca. Le dimensioni sono pari a 69,5×32,6 millimetri. Fai un salto sulla pagina dedicata alla promozione per saperne di più.

Ordinala subito per riceverla direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Ti segnaliamo inoltre che Amazon si occupa sia della vendita che delle spedizione, attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari durante il trasporto per il massimo dell’affidabilità.

Lo sconto del 41% rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico (non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire) e ti permette di acquistare l’unità SSD da 1 TB della gamma Kingston XS1000 al prezzo minimo storico di soli 58 euro. Tieni conto anche del voto medio assegnato da più di 1.200 recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce: è pari a 4,7 stelle su 5, quasi un perfect score.