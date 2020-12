Kit Amazon eero Pro per reti mesh scontato di 149€

Tra i vari dispositivi Amazon proposti in offerta in questo periodo, quello che ha catturato oggi la nostra attenzione è il kit Amazon eero Pro Wi-Fi mesh. Si tratta di un set completo di dispositivi, router e satelliti, per costruire una propria rete mesh. In questo caso infatti ci concentreremo sulla confezione che include 3 dispositivi per appartamenti di medie e grandi dimensioni, o locali commerciali.

Amazon eero Pro Wi-Fi mesh: caratteristiche tecniche

Le reti mesh sono la soluzione più efficiente per estendere la connessione senza fili in ogni angolo della casa. Tuttavia è anche il metodo prediletto da attività commerciali ed uffici, contesti in cui ben si adatta anche il prodotto di Amazon. Questo infatti riesce a coprire un’area di ben 560 m2 ulteriormente espandibile con l’acquisto dei singoli satelliti. Il sistema, composto da un router e due satelliti, è compatibile con tutti i provider. Basterà collegare il router al modem primario, e quest’ultimo condividerà la rete con tutti i satelliti connessi. Non mancano naturalmente ben 6 porte LAN nel caso in cui decidessimo di collegare i dispositivi tramite cavo.

Per la configurazione, eero sfrutta un sistema abbastanza tradizionale per questo tipo di dispositivi. È sufficiente infatti scaricare l’app dedicata che vi guiderà, in pochi passaggi, a stabilire la rete mesh. I satelliti invece potranno essere posizionati liberamente a seconda delle nostre esigenze, in modo da coprire tutte le zone d’ombra lasciate dai modem tradizionali. In questo modo otterremo un Wi-Fi veloce e stabile perfetto sia per lo streaming dei contenuti multimediali sia per i videogiochi, oltre che naturalmente per il lavoro e la navigazione.

Grazie ad uno sconto di 149 euro sul prezzo di listino, Amazon permette di acquistare il kit eero Pro a soli 350 euro.

