Kit Logitech: tastiera e mouse wireless silenziosi in offerta a 28 euro (-47%)

Logitech MK295 è un kit mouse e tastiera wireless pensato per chi vuole aggiornare o creare velocemente la propria postazione di lavoro con due dispositivi precisi e soprattutto silenzioso. Il prezzo in offerta è di 28,49 euro invece di 53,99: praticamente un regalo.

Kit mouse e tastiera Logitech in sconto: le caratteristiche

Sia il mouse che la tastiera sono progettate con l’innovativa tecnologia SilentTouch che permette di mantenere la stessa sensazione di digitazione e clic riducendo tuttavia il rumore del 90% rispetto le comuni soluzioni della concorrenza.

La tastiera è dotata di 8 tasti di scelta rapida e tastierino numerico: trovi anche i pulsanti multimediali per gestire rapidamente la riproduzione dei tuoi contenuti audiovisivi o la musica. Il mouse è ideato invece con un design sagomato e in formato portatile con un clic uniforme e preciso, funziona su quasi tutte le superfici ed è altrettanto silenzioso.

Le due periferiche si connettono velocemente e insieme tramite l’unico ricevitore USB presente nella confezione: avrai una connessione senza fili a 2,4Ghz potente e affidabile in un raggio d’azione che arriva fino a 10 metri. Sono compatibili con Windows o ChromeOS senza problemi.

Con design a prova di schizzi e durata della batteria che arriva a 36 mesi per la tastiera e 18 mesi per il mouse, è un’ottima soluzione per avere una postazione di lavoro pronta all’uso spendendo poco. Acquista il kit a soli 28,49 euro.