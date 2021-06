Kit mesh Amazon eero in forte sconto per clienti Prime

Quella che vi suggeriamo in questo articolo è un’offerta riservata ai soli utenti Prime di Amazon, un piccolo antipasto di quello che sarà il Prime Day dei prossimi giorni. Si tratta del kit Wi-Fi mesh Amazon eero da 3 dispositivi, proposto ad un prezzo incredibile.

Kit Wi-Fi True Mesh Amazon eero: caratteristiche tecniche

Come già detto, il kit di compone di 3 device, un router primario e due satelliti per una copertura complessiva di ben 460m2. Naturalmente nulla vieta di acquistare, in un secondo momento, ulteriori satelliti per aumentare la copertura. Si tratta di un sistema dual band con una velocità massima di 350Mbps, quindi compatibile anche con le connessioni in fibra. Non mancano inoltre ben 6 porte RJ45 LAN per la connessione dei dispositivi via cavo ethernet. Molto interessante il supporto al MU-MIMO 2×2 che ottimizza le prestazioni in base alla richiesta di ogni singolo apparecchio connesso. Naturalmente non manca il supporto all’assistente vocale di Amazon, Alexa, così come la compatibilità con Apple Home Kit.

La configurazione è estremamente semplice, grazie all’app dedicata che in pochi e veloci passaggi permette di associare tutti i dispositivi. Comoda la funzionalità di aggiornamento automatico, che migliora costantemente la sicurezza della rete senza alcun intervento da parte dell’utente. Sono presenti, inoltre, diversi profili preimpostati in modo da consentire una navigazione sicura anche per i più piccoli. Una soluzione estremamente semplice e pratica per chi desidera un buon prodotto, ma senza dover ingegnarsi tra valanghe di sottomenù e impostazioni.

Grazie all’offerta lampo dedicata agli utenti Prime, il kit è disponibile all’acquisto su Amazon per soli 181 euro con uno sconto di 78 euro sul prezzo di listino.