Kit mesh D-Link 464 metri quadrati in sconto

In questo articolo vi riportiamo un’interessante offerta su un sistema mesh di D-Link, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del kit D-Link Covr-1103, una soluzione economica, ma decisamente funzionale per coprire le zone buie della casa.

Kit mesh D-Link Covr: caratteristiche tecniche

Partiamo dalla confezione, piuttosto tradizionale e in linea con quanto offerto da questa categoria di prodotti. Il kit infatti comprende 3 dispositivi, ovvero un router primario e due satelliti posizionabili in qualsiasi punto della casa. La configurazione è estremamente semplice, grazie all’app dedicata che renderà la rete operativa in pochi passaggi. Per quanto riguarda le prestazioni, il Covr è un sistema Wi-Fi dual band in grado di raggiungere i 1200Mbps combinati. L’estensione invece garantisce una copertura di ben 464m2, il che significa che si adatta perfettamente a case di grandi dimensioni (anche su più livelli) o in locali commerciali di piccole e medie dimensioni. I dispositivi inoltre vengono forniti già associati, in modo da essere immediatamente operativi una volta fuori dalla confezione. La copertura può essere estesa invece, acquistando ulteriori Covr Point.

Passando invece alle funzionalità che accompagnano il sistema, ritroviamo la tecnologia MU-MIMO e lo Smart Roaming. In particolare quest’ultima indirizza i terminali verso il segnale migliore, garantendo sempre una connessione stabile e veloce. Non manca infine il parental control per la sicurezza dei membri più piccoli della famiglia. Questo infatti permette di impostare delle fasce orarie per l’accesso alla rete e creare un profilo specifico per ogni utente in modo da bloccare i siti potenzialmente pericolosi. Presenti infine le porte RJ45 su ogni nodo per connettere un dispositivo direttamente tramite cavo LAN in modo da ottenere una connessione più veloce e stabile.

Grazie all’offerta del giorno di Amazon, è possibile acquistare il kit a soli 109,90 euro, con uno sconto di quasi 25 euro sul prezzo di listino.