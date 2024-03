Kit Mouse + Tastiera Logitech a soli 26€: un REGALO di Amazon

La tua produttività e il tuo intrattenimento sono importanti, ma per renderli di qualità ti servono i dispositivi giusti. Oggi, grazie ad Amazon, in un colpo solo ne ottieni ben due. Stiamo parlando del Kit Mouse + Tastiera Logitech MK295. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 26,99 euro, invece di 53,99 euro.

Con il 50% di sconto ti assicuri un set davvero speciale. Completamente wireless, grazie a questa tecnologia non hai più fili a disturbarti e in più hai tanta precisione ed estremo comfort. Con Prime la consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Kit Mouse + Tastiera Logitech MK295: un upgrade alla tua produttività

Con il Kit Mouse + Tastiera Logitech MK295 fai un upgrade alla tua produttività. Mettiti davanti al computer e inizia a lavorare con questi due dispositivi. Si connettono ai tuoi device in soli 3 secondi mentre la loro batteria dura alcuni anni.

Grazie alla tecnologia SilentTouch hai la stessa sensazione di digitazione e clic, ma con il 90% di rumore in meno. Grazie agli 8 pratici tasti di scelta rapida e al tastierino numerico, questa tastiera è efficiente e semplice da usare. Il design comodo e compatto rende questo mouse uno spettacolo.

Acquista subito il Kit Logitech MK295 a soli 26,99 euro, invece di 53,99 euro. Il 50% di sconto lo ottieni grazie alla tua iscrizione a Prime. Altrimenti iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.