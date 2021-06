Kit RAM Crucial 16GB 4000MHz al minimo storico

Per gli appassionati del DIY su PC in cerca di prestazioni ancor prima che dell’estetica, abbiamo un’offerta sensazionale da suggerire. Stiamo parlando del kit Crucial Ballistix MAX DDR4 4000MHz, un set di memorie ad altissime prestazioni, proposte agli utenti Prime al prezzo più basso di sempre.

Kit RAM Crucial Ballistix MAX 4000MHz 16GB (2×8): caratteristiche tecniche

La gamma Ballistix rappresenta ormai un punto di riferimento per i giocatori più esigenti, e non solo. Si tratta di memorie pensate per i computer in cui la velocità è un elemento imprescindibile, perfette non solo per il gaming, ma anche per le workstation. Nel caso specifico parliamo di RAM dal design piuttosto minimale, in una veste completamente nera e senza illuminazione. Al di là del gusto personale però, si tratta di banchi di altissimo livello, dotati di chip Micron ovviamente. Il dissipatore completamente in alluminio estruso offre un adeguato raffreddamento anche per gli overclock elevati. Le frequenze raggiungono la bellezza di ben 4000MHz con una latenza CL18 (18-19-19-39).

D’altronde si tratta di memorie che puntano tutto sulle frequenze, e supportano i profili XMP 2.0 sia su piattaforma Intel che AMD. Molto interessante la presenza di un sensore di temperatura ad alta precisione. Questo permette di monitorare costantemente lo stato dei moduli, ed avere sempre sotto controllo i parametri relativi alla RAM. Da non sottovalutare, infine, il form factor low profile. A differenza dei tradizionali moduli, la soluzione di Ballistix presenta un profilo più basso per adattarsi facilmente anche ai dissipatori ad aria più ingombranti come il Noctua NH-D15.

Grazie al Prime Day il kit può essere acquistato su Amazon a soli 109,99 euro con uno sconto di circa 80 euro, il prezzo più basso mai registrato per queste RAM.